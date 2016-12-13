Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2016)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7430 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,76% - до 1,8535 маната. Курс рубля вырос на 2,142%, составив 0,0286 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7430 1 Евро 1.8535 1 Российский рубль 0.0286 1 Австралийский доллар 1.3059 1 Аргентинское песо 0.1088 1 Белорусский рубль 0.8929 1 Бразильский реал 0.5221 1 Дирхам ОАЭ 0.4745 1 Южноафриканский рэнд 0.1279 100 Вон Республики Корея 0.1495 1 Чешская крона 0.0686 100 Чилийских песо 0.2687 1 Китайский юань 0.2525 1 Датская крона 0.2493 1 Грузинский лари 0.6615 1 Гонконгский доллар 0.2247 1 Индийская рупия 0.0258 1 Английский фунт стерлингов 2.2090 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1901 1 Швейцарский франк 1.7192 1 Израильский шекель 0.4572 1 Канадский доллар 1.3272 1 Кувейтский динар 5.7119 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1156 1 Малазийский ринггит 0.3939 1 Мексиканское песо 0.0861 1 Молдавский лей 0.0867 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2065 100 Узбекских сум 0.0544 1 Польский злотый 0.4164 1 Сингапурский доллар 1.2234 1 Саудовский риал 0.4647 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3545 1 Турецкая лира 0.5014 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.2216 1 Новый туркменский манат 0.5000 1 Украинская гривна 0.0668 100 Японских йен 1.5137 1 Новозеландский доллар 1.2537 Золото (1 унция) 2015,0823 Серебро (1 унция) 29,7182 Платина (1 унция) 1608,7890 Палладий (1 унция) 1280,2335