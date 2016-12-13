Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2016)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7430 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,76% - до 1,8535 маната. Курс рубля вырос на 2,142%, составив 0,0286 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7430
|1 Евро
|1.8535
|1 Российский рубль
|0.0286
|1 Австралийский доллар
|1.3059
|1 Аргентинское песо
|0.1088
|1 Белорусский рубль
|0.8929
|1 Бразильский реал
|0.5221
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4745
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1279
|100 Вон Республики Корея
|0.1495
|1 Чешская крона
|0.0686
|100 Чилийских песо
|0.2687
|1 Китайский юань
|0.2525
|1 Датская крона
|0.2493
|1 Грузинский лари
|0.6615
|1 Гонконгский доллар
|0.2247
|1 Индийская рупия
|0.0258
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2090
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1901
|1 Швейцарский франк
|1.7192
|1 Израильский шекель
|0.4572
|1 Канадский доллар
|1.3272
|1 Кувейтский динар
|5.7119
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1156
|1 Малазийский ринггит
|0.3939
|1 Мексиканское песо
|0.0861
|1 Молдавский лей
|0.0867
|1 Египетский фунт
|0.0958
|1 Норвежская крона
|0.2065
|100 Узбекских сум
|0.0544
|1 Польский злотый
|0.4164
|1 Сингапурский доллар
|1.2234
|1 Саудовский риал
|0.4647
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3545
|1 Турецкая лира
|0.5014
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.2216
|1 Новый туркменский манат
|0.5000
|1 Украинская гривна
|0.0668
|100 Японских йен
|1.5137
|1 Новозеландский доллар
|1.2537
|Золото (1 унция)
|2015,0823
|Серебро (1 унция)
|29,7182
|Платина (1 унция)
|1608,7890
|Палладий (1 унция)
|1280,2335
Namiq HüseynovАвтор новости
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