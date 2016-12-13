 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2016)

    1 доллар США - 1,7430 маната

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7430 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,76% - до 1,8535 маната. Курс рубля вырос на 2,142%, составив 0,0286 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7430
    1 Евро 1.8535
    1 Российский рубль 0.0286
    1 Австралийский доллар 1.3059
    1 Аргентинское песо 0.1088
    1 Белорусский рубль 0.8929
    1 Бразильский реал 0.5221
    1 Дирхам ОАЭ 0.4745
    1 Южноафриканский рэнд 0.1279
    100 Вон Республики Корея 0.1495
    1 Чешская крона 0.0686
    100 Чилийских песо 0.2687
    1 Китайский юань 0.2525
    1 Датская крона 0.2493
    1 Грузинский лари 0.6615
    1 Гонконгский доллар 0.2247
    1 Индийская рупия 0.0258
    1 Английский фунт стерлингов 2.2090
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1901
    1 Швейцарский франк 1.7192
    1 Израильский шекель 0.4572
    1 Канадский доллар 1.3272
    1 Кувейтский динар 5.7119
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1156
    1 Малазийский ринггит 0.3939
    1 Мексиканское песо 0.0861
    1 Молдавский лей 0.0867
    1 Египетский фунт 0.0958
    1 Норвежская крона 0.2065
    100 Узбекских сум 0.0544
    1 Польский злотый 0.4164
    1 Сингапурский доллар 1.2234
    1 Саудовский риал 0.4647
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3545
    1 Турецкая лира 0.5014
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.2216
    1 Новый туркменский манат 0.5000
    1 Украинская гривна 0.0668
    100 Японских йен 1.5137
    1 Новозеландский доллар 1.2537
    Золото (1 унция) 2015,0823
    Серебро (1 унция) 29,7182
    Платина (1 унция) 1608,7890
    Палладий (1 унция) 1280,2335
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi