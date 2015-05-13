Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2015)

1 Доллар - 1.0480

13 мая, 2015 10:04

https://report.az/storage/news/44fb5f2de2d0633dcde9d937fd43b9b4/6073696f-0788-4f41-9001-3b11078b102a_292.jpg Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0480 1 Евро 1.1779 1 Российский рубль 0.0210 1 Австралийский доллар 0.8360 1 Аргентинское песо 0.1173 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3469 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0870 100 Вон Республики Корея 0.0956 1 Чешская крона 0.0430 100 Чилийских песо 0.1734 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1578 1 Грузинский лари 0.4468 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6328 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1261 1 Швейцарский франк 1.1298 1 Израильский шекель 0.2719 1 Канадский доллар 0.8719 1 Кувейтский динар 3.4724 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2907 1 Мексиканское песо 0.0684 1 Молдавский лей 0.0592 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1403 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2872 1 Сингапурский доллар 0.7853 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4786 1 Турецкая лира 0.3935 1 Тайваньский доллар 0.0342 1 Таджикский сомони 0.1666 1 Новый туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0509 100 Японских йен 0.8739 1 Новозеландский доллар 0.7737 Золото (1 унция) 1248,6920 Серебро (1 унция) 17,3444 Платина (1 унция) 1188,4320 Палладий (1 унция) 823,7280