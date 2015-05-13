Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2015)

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Баку. 13 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0480
|1 Евро
|1.1779
|1 Российский рубль
|0.0210
|1 Австралийский доллар
|0.8360
|1 Аргентинское песо
|0.1173
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3469
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0870
|100 Вон Республики Корея
|0.0956
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1734
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1578
|1 Грузинский лари
|0.4468
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6328
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1261
|1 Швейцарский франк
|1.1298
|1 Израильский шекель
|0.2719
|1 Канадский доллар
|0.8719
|1 Кувейтский динар
|3.4724
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2907
|1 Мексиканское песо
|0.0684
|1 Молдавский лей
|0.0592
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1403
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2872
|1 Сингапурский доллар
|0.7853
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4786
|1 Турецкая лира
|0.3935
|1 Тайваньский доллар
|0.0342
|1 Таджикский сомони
|0.1666
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0509
|100 Японских йен
|0.8739
|1 Новозеландский доллар
|0.7737
|Золото (1 унция)
|1248,6920
|Серебро (1 унция)
|17,3444
|Платина (1 унция)
|1188,4320
|Палладий (1 унция)
|823,7280
Tural İbadlıАвтор новости