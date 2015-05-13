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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2015)

    1 Доллар - 1.0480

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0480
    1 Евро 1.1779
    1 Российский рубль 0.0210
    1 Австралийский доллар 0.8360
    1 Аргентинское песо 0.1173
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3469
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0870
    100 Вон Республики Корея 0.0956
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1734
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1578
    1 Грузинский лари 0.4468
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6328
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1261
    1 Швейцарский франк 1.1298
    1 Израильский шекель 0.2719
    1 Канадский доллар 0.8719
    1 Кувейтский динар 3.4724
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2907
    1 Мексиканское песо 0.0684
    1 Молдавский лей 0.0592
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1403
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2872
    1 Сингапурский доллар 0.7853
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4786
    1 Турецкая лира 0.3935
    1 Тайваньский доллар 0.0342
    1 Таджикский сомони 0.1666
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0509
    100 Японских йен 0.8739
    1 Новозеландский доллар 0.7737
    Золото (1 унция) 1248,6920
    Серебро (1 унция) 17,3444
    Платина (1 унция) 1188,4320
    Палладий (1 унция) 823,7280

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