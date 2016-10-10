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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2016)

    1 Доллар США - 1,6006 манатов

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,19% и составил 1,6006 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% - до 1,7914 маната. Курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0257 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6006
    1 Евро 1.7914
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2153
    1 Аргентинское песо 0.1054
    1 Белорусский рубль 0.8369
    1 Бразильский реал 0.4968
    1 Дирхам ОАЭ 0.4358
    1 Южноафриканский рэнд 0.1160
    100 Вон Республики Корея 0.1440
    1 Чешская крона 0.0663
    100 Чилийских песо 0.2389
    1 Китайский юань 0.2389
    1 Датская крона 0.2408
    1 Грузинский лари 0.6892
    1 Гонконгский доллар 0.2063
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 1.9862
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1854
    1 Швейцарский франк 1.6365
    1 Израильский шекель 0.4216
    1 Канадский доллар 1.2079
    1 Кувейтский динар 5.3101
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0234
    100 Ливанских фунтов 0.1062
    1 Малазийский ринггит 0.3862
    1 Мексиканское песо 0.0841
    1 Молдавский лей 0.0810
    1 Египетский фунт 0.1802
    1 Норвежская крона 0.1979
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.4183
    1 Сингапурский доллар 1.1659
    1 Саудовский риал 0.4267
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2186
    1 Турецкая лира 0.5252
    1 Тайваньский доллар 0.0509
    1 Таджикский сомони 0.2029
    1 Новый туркменский манат 0.4587
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5557
    1 Новозеландский доллар 1.1450
    Золото (1 унция) 2014,7553
    Серебро (1 унция) 28,3546
    Платина (1 унция) 1560,5850
    Палладий (1 унция) 1078,8044

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