Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2016)

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,19% и составил 1,6006 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% - до 1,7914 маната. Курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0257 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6006 1 Евро 1.7914 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.2153 1 Аргентинское песо 0.1054 1 Белорусский рубль 0.8369 1 Бразильский реал 0.4968 1 Дирхам ОАЭ 0.4358 1 Южноафриканский рэнд 0.1160 100 Вон Республики Корея 0.1440 1 Чешская крона 0.0663 100 Чилийских песо 0.2389 1 Китайский юань 0.2389 1 Датская крона 0.2408 1 Грузинский лари 0.6892 1 Гонконгский доллар 0.2063 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 1.9862 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1854 1 Швейцарский франк 1.6365 1 Израильский шекель 0.4216 1 Канадский доллар 1.2079 1 Кувейтский динар 5.3101 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1062 1 Малазийский ринггит 0.3862 1 Мексиканское песо 0.0841 1 Молдавский лей 0.0810 1 Египетский фунт 0.1802 1 Норвежская крона 0.1979 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.4183 1 Сингапурский доллар 1.1659 1 Саудовский риал 0.4267 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2186 1 Турецкая лира 0.5252 1 Тайваньский доллар 0.0509 1 Таджикский сомони 0.2029 1 Новый туркменский манат 0.4587 1 Украинская гривна 0.0620 100 Японских йен 1.5557 1 Новозеландский доллар 1.1450 Золото (1 унция) 2014,7553 Серебро (1 унция) 28,3546 Платина (1 унция) 1560,5850 Палладий (1 унция) 1078,8044