Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2017)

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,74% - до 1,8544 маната. Курс рубля повысился на 0,34%, составив 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7026 1 Евро 1.8544 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.2535 1 Аргентинское песо 0.1097 1 Белорусский рубль 0.8999 1 Бразильский реал 0.5337 1 Дирхам ОАЭ 0.4636 1 Южноафриканский рэнд 0.1252 100 Вон Республики Корея 0.1502 1 Чешская крона 0.0696 100 Чилийских песо 0.2509 1 Китайский юань 0.2466 1 Датская крона 0.2492 1 Грузинский лари 0.6971 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2050 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1916 1 Швейцарский франк 1.6914 1 Израильский шекель 0.4722 1 Канадский доллар 1.2419 1 Кувейтский динар 5.5909 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3917 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0905 1 Египетский фунт 0.0941 1 Норвежская крона 0.1961 100 Узбекских сум 0.0456 1 Польский злотый 0.4382 1 Сингапурский доллар 1.2072 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3270 1 Турецкая лира 0.4697 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.4961 1 Новозеландский доллар 1.1750 Золото (1 унция) 2077,8530 Серебро (1 унция) 27,4800 Платина (1 унция) 1537,4478 Палладий (1 унция) 1358,6748