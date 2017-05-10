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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7026 маната

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,74% - до 1,8544 маната. Курс рубля повысился на 0,34%, составив 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7026
    1 Евро 1.8544
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.2535
    1 Аргентинское песо 0.1097
    1 Белорусский рубль 0.8999
    1 Бразильский реал 0.5337
    1 Дирхам ОАЭ 0.4636
    1 Южноафриканский рэнд 0.1252
    100 Вон Республики Корея 0.1502
    1 Чешская крона 0.0696
    100 Чилийских песо 0.2509
    1 Китайский юань 0.2466
    1 Датская крона 0.2492
    1 Грузинский лари 0.6971
    1 Гонконгский доллар 0.2187
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2050
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1916
    1 Швейцарский франк 1.6914
    1 Израильский шекель 0.4722
    1 Канадский доллар 1.2419
    1 Кувейтский динар 5.5909
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3917
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0905
    1 Египетский фунт 0.0941
    1 Норвежская крона 0.1961
    100 Узбекских сум 0.0456
    1 Польский злотый 0.4382
    1 Сингапурский доллар 1.2072
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3270
    1 Турецкая лира 0.4697
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4872
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.4961
    1 Новозеландский доллар 1.1750
    Золото (1 унция) 2077,8530
    Серебро (1 унция) 27,4800
    Платина (1 унция) 1537,4478
    Палладий (1 унция) 1358,6748
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