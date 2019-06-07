​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1, 9155 маната, курс рубля - на 0,77%- до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9155 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1852 1 Аргентинское песо 0.0379 1 Белорусский рубль 0.8104 1 Бразильский реал 0.4381 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1131 100 Вон Республики Корея 0.1441 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2455 1 Китайский юань 0.2461 1 Датская крона 0.2565 1 Грузинский лари 0.6228 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1584 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1803 1 Швейцарский франк 1.7141 1 Израильский шекель 0.4727 1 Канадский доллар 1.2734 1 Кувейтский динар 5.5922 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4089 1 Мексиканское песо 0.0863 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.1013 1 Норвежская крона 0.1954 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4482 1 Сингапурский доллар 1.2447 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3508 1 Турецкая лира 0.2929 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5673 1 Новозеландский доллар 1.1250 Золото (1 унция) 2265.9300 Серебро (1 унция) 25.3030 Платина (1 унция) 1368.4065 Палладий (1 унция) 2299.9470