​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1, 9155 маната, курс рубля - на 0,77%- до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9155
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1852
|1 Аргентинское песо
|0.0379
|1 Белорусский рубль
|0.8104
|1 Бразильский реал
|0.4381
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1131
|100 Вон Республики Корея
|0.1441
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2455
|1 Китайский юань
|0.2461
|1 Датская крона
|0.2565
|1 Грузинский лари
|0.6228
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1584
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1803
|1 Швейцарский франк
|1.7141
|1 Израильский шекель
|0.4727
|1 Канадский доллар
|1.2734
|1 Кувейтский динар
|5.5922
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4089
|1 Мексиканское песо
|0.0863
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.1013
|1 Норвежская крона
|0.1954
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4482
|1 Сингапурский доллар
|1.2447
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3508
|1 Турецкая лира
|0.2929
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5673
|1 Новозеландский доллар
|1.1250
|Золото (1 унция)
|2265.9300
|Серебро (1 унция)
|25.3030
|Платина (1 унция)
|1368.4065
|Палладий (1 унция)
|2299.9470
Aqşin RafiqoğluАвтор новости