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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1, 9155 маната, курс рубля - на 0,77%- до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9155
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1852
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8104
1 Бразильский реал 0.4381
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1131
100 Вон Республики Корея 0.1441
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2455
1 Китайский юань 0.2461
1 Датская крона 0.2565
1 Грузинский лари 0.6228
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1584
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1803
1 Швейцарский франк 1.7141
1 Израильский шекель 0.4727
1 Канадский доллар 1.2734
1 Кувейтский динар 5.5922
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4089
1 Мексиканское песо 0.0863
1 Молдавский лей 0.0939
1 Египетский фунт 0.1013
1 Норвежская крона 0.1954
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4482
1 Сингапурский доллар 1.2447
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3508
1 Турецкая лира 0.2929
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0634
100 Японских йен 1.5673
1 Новозеландский доллар 1.1250
Золото (1 унция) 2265.9300
Серебро (1 унция) 25.3030
Платина (1 унция) 1368.4065
Палладий (1 унция) 2299.9470
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