Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2017)

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9174 маната, курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9174 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.2837 1 Аргентинское песо 0.1063 1 Белорусский рубль 0.9134 1 Бразильский реал 0.5194 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1325 100 Вон Республики Корея 0.1516 1 Чешская крона 0.0729 100 Чилийских песо 0.2544 1 Китайский юань 0.2505 1 Датская крона 0.2578 1 Грузинский лари 0.7028 1 Гонконгский доллар 0.2184 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1958 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1963 1 Швейцарский франк 1.7671 1 Израильский шекель 0.4803 1 Канадский доллар 1.2648 1 Кувейтский динар 5.6132 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3986 1 Мексиканское песо 0.0932 1 Молдавский лей 0.0936 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.2011 100 Узбекских сум 0.0440 1 Польский злотый 0.4571 1 Сингапурский доллар 1.2326 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3619 1 Турецкая лира 0.4847 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5533 1 Новозеландский доллар 1.2208 Золото (1 унция) 2201,7957 Серебро (1 унция) 29,9928 Платина (1 унция) 1634,1120 Палладий (1 унция) 1453,6788