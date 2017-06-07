Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2017)

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9174 маната, курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9174
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.2837
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|1 Белорусский рубль
|0.9134
|1 Бразильский реал
|0.5194
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1325
|100 Вон Республики Корея
|0.1516
|1 Чешская крона
|0.0729
|100 Чилийских песо
|0.2544
|1 Китайский юань
|0.2505
|1 Датская крона
|0.2578
|1 Грузинский лари
|0.7028
|1 Гонконгский доллар
|0.2184
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1958
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1963
|1 Швейцарский франк
|1.7671
|1 Израильский шекель
|0.4803
|1 Канадский доллар
|1.2648
|1 Кувейтский динар
|5.6132
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3986
|1 Мексиканское песо
|0.0932
|1 Молдавский лей
|0.0936
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2011
|100 Узбекских сум
|0.0440
|1 Польский злотый
|0.4571
|1 Сингапурский доллар
|1.2326
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3619
|1 Турецкая лира
|0.4847
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5533
|1 Новозеландский доллар
|1.2208
|Золото (1 унция)
|2201,7957
|Серебро (1 унция)
|29,9928
|Платина (1 унция)
|1634,1120
|Палладий (1 унция)
|1453,6788
Namiq HüseynovАвтор новости
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