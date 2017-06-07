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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9174 маната, курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9174
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.2837
    1 Аргентинское песо 0.1063
    1 Белорусский рубль 0.9134
    1 Бразильский реал 0.5194
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1325
    100 Вон Республики Корея 0.1516
    1 Чешская крона 0.0729
    100 Чилийских песо 0.2544
    1 Китайский юань 0.2505
    1 Датская крона 0.2578
    1 Грузинский лари 0.7028
    1 Гонконгский доллар 0.2184
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1958
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1963
    1 Швейцарский франк 1.7671
    1 Израильский шекель 0.4803
    1 Канадский доллар 1.2648
    1 Кувейтский динар 5.6132
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3986
    1 Мексиканское песо 0.0932
    1 Молдавский лей 0.0936
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.2011
    100 Узбекских сум 0.0440
    1 Польский злотый 0.4571
    1 Сингапурский доллар 1.2326
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3619
    1 Турецкая лира 0.4847
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5533
    1 Новозеландский доллар 1.2208
    Золото (1 унция) 2201,7957
    Серебро (1 унция) 29,9928
    Платина (1 унция) 1634,1120
    Палладий (1 унция) 1453,6788
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