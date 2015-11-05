Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2015)

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,70% и составил 1,1412 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 0,0166 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0499
|1 Евро
|1.1412
|1 Российский рубль
|0.0166
|1 Австралийский доллар
|0.7505
|1 Аргентинское песо
|0.1102
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2766
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0754
|100 Вон Республики Корея
|0.0923
|1 Чешская крона
|0.0422
|100 Чилийских песо
|0.1517
|1 Китайский юань
|0.1655
|1 Датская крона
|0.1530
|1 Грузинский лари
|0.4384
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6150
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1217
|1 Швейцарский франк
|1.0568
|1 Израильский шекель
|0.2703
|1 Канадский доллар
|0.7979
|1 Кувейтский динар
|3.4628
|1 Казахстанский тенге
|0.0036
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2439
|1 Мексиканское песо
|0.0636
|1 Молдавский лей
|0.0527
|1 Египетский фунт
|0.1307
|1 Норвежская крона
|0.1214
|100 Узбекских сум
|0.0390
|1 Польский злотый
|0.2690
|1 Сингапурский доллар
|0.7476
|1 Саудовский риал
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4628
|1 Турецкая лира
|0.3662
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1585
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0456
|100 Японских йен
|0.8642
|1 Новозеландский доллар
|0.6926
|Золото (1 унция)
|1170,3235
|Серебро (1 унция)
|15,8010
|Платина (1 унция)
|1019,4529
|Палладий (1 унция)
|680,3352
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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