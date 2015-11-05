Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2015)

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,70% и составил 1,1412 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 0,0166 манатов.