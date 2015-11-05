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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2015)

    1 Доллар США - 1.0499 манатов

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,70% и составил 1,1412 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 0,0166 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0499
    1 Евро 1.1412
    1 Российский рубль 0.0166
    1 Австралийский доллар 0.7505
    1 Аргентинское песо 0.1102
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2766
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0754
    100 Вон Республики Корея 0.0923
    1 Чешская крона 0.0422
    100 Чилийских песо 0.1517
    1 Китайский юань 0.1655
    1 Датская крона 0.1530
    1 Грузинский лари 0.4384
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.6150
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1217
    1 Швейцарский франк 1.0568
    1 Израильский шекель 0.2703
    1 Канадский доллар 0.7979
    1 Кувейтский динар 3.4628
    1 Казахстанский тенге 0.0036
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2439
    1 Мексиканское песо 0.0636
    1 Молдавский лей 0.0527
    1 Египетский фунт 0.1307
    1 Норвежская крона 0.1214
    100 Узбекских сум 0.0390
    1 Польский злотый 0.2690
    1 Сингапурский доллар 0.7476
    1 Саудовский риал 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4628
    1 Турецкая лира 0.3662
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1585
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0456
    100 Японских йен 0.8642
    1 Новозеландский доллар 0.6926
    Золото (1 унция) 1170,3235
    Серебро (1 унция) 15,8010
    Платина (1 унция) 1019,4529
    Палладий (1 унция) 680,3352
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