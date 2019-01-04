Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.01.2019)

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23%, до 1,9369 маната, курс рубля – на 0,82%, до 0,0247 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9369
|1 Российский рубль
|0.0247
|1 Австралийский доллар
|1.1938
|1 Аргентинское песо
|0.0454
|1 Белорусский рубль
|0.7847
|1 Бразильский реал
|0.4522
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1190
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0755
|100 Чилийских песо
|0.2444
|1 Китайский юань
|0.2476
|1 Датская крона
|0.2594
|1 Грузинский лари
|0.6361
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1482
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1888
|1 Швейцарский франк
|1.7212
|1 Израильский шекель
|0.4563
|1 Канадский доллар
|1.2607
|1 Кувейтский динар
|5.6037
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1133
|1 Малазийский ринггит
|0.4105
|1 Мексиканское песо
|0.0866
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1957
|100 Узбекских сум
|0.0202
|1 Польский злотый
|0.4513
|1 Сингапурский доллар
|1.2476
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3585
|1 Турецкая лира
|0.3122
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1802
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0619
|100 Японских йен
|1.5689
|1 Новозеландский доллар
|1.1370
|Золото (1 унция)
|2200.2335
|Серебро (1 унция)
|26.8554
|Платина (1 унция)
|1364.6665
|Палладий (1 унция)
|2157.2575
Tural İbadlıАвтор новости