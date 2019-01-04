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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.01.2019)

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23%, до 1,9369 маната, курс рубля – на 0,82%, до 0,0247 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9369
    1 Российский рубль 0.0247
    1 Австралийский доллар 1.1938
    1 Аргентинское песо 0.0454
    1 Белорусский рубль 0.7847
    1 Бразильский реал 0.4522
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1190
    100 Вон Республики Корея 0.1513
    1 Чешская крона 0.0755
    100 Чилийских песо 0.2444
    1 Китайский юань 0.2476
    1 Датская крона 0.2594
    1 Грузинский лари 0.6361
    1 Гонконгский доллар 0.2171
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1482
    100 Индонезийских рупий 0.0119
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1888
    1 Швейцарский франк 1.7212
    1 Израильский шекель 0.4563
    1 Канадский доллар 1.2607
    1 Кувейтский динар 5.6037
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1133
    1 Малазийский ринггит 0.4105
    1 Мексиканское песо 0.0866
    1 Молдавский лей 0.0988
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.1957
    100 Узбекских сум 0.0202
    1 Польский злотый 0.4513
    1 Сингапурский доллар 1.2476
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3585
    1 Турецкая лира 0.3122
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1802
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0619
    100 Японских йен 1.5689
    1 Новозеландский доллар 1.1370
    Золото (1 унция) 2200.2335
    Серебро (1 унция) 26.8554
    Платина (1 унция) 1364.6665
    Палладий (1 унция) 2157.2575
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