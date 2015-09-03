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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0481 манатов

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% - до 1,0481 манатов.

    Как сообщает Report, евро снизилось на 0,42% - до 1,1763 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату не изменился и, как и вчера, составил 0,0157 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0481
    1 Евро 1.1763
    1 Российский рубль 0.0157
    1 Австралийский доллар 0.7358
    1 Аргентинское песо 0.1126
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2791
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0781
    100 Вон Республики Корея 0.0883
    1 Чешская крона 0.0435
    100 Чилийских песо 0.1520
    1 Китайский юань 0.1649
    1 Датская крона 0.1576
    1 Грузинский лари 0.4428
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6031
    100 Индонезийских рупий 0.0074
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1242
    1 Швейцарский франк 1.0814
    1 Израильский шекель 0.2663
    1 Канадский доллар 0.7905
    1 Кувейтский динар 3.4671
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2479
    1 Мексиканское песо 0.0622
    1 Молдавский лей 0.0542
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1269
    100 Узбекских сум 0.0403
    1 Польский злотый 0.2784
    1 Сингапурский доллар 0.7401
    1 Саудовский риал 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4747
    1 Турецкая лира 0.3561
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0473
    100 Японских йен 0.8697
    1 Новозеландский доллар 0.6660
    Золото (1 унция) 1192,4758
    Серебро (1 унция) 15,3651
    Платина (1 унция) 1055,4367
    Палладий (1 унция) 612,0904
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