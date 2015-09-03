​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2015)

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% - до 1,0481 манатов.
Как сообщает Report, евро снизилось на 0,42% - до 1,1763 манатов.
Курс рубля по отношению к манату не изменился и, как и вчера, составил 0,0157 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0481
|1 Евро
|1.1763
|1 Российский рубль
|0.0157
|1 Австралийский доллар
|0.7358
|1 Аргентинское песо
|0.1126
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2791
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0781
|100 Вон Республики Корея
|0.0883
|1 Чешская крона
|0.0435
|100 Чилийских песо
|0.1520
|1 Китайский юань
|0.1649
|1 Датская крона
|0.1576
|1 Грузинский лари
|0.4428
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6031
|100 Индонезийских рупий
|0.0074
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1242
|1 Швейцарский франк
|1.0814
|1 Израильский шекель
|0.2663
|1 Канадский доллар
|0.7905
|1 Кувейтский динар
|3.4671
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0168
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2479
|1 Мексиканское песо
|0.0622
|1 Молдавский лей
|0.0542
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1269
|100 Узбекских сум
|0.0403
|1 Польский злотый
|0.2784
|1 Сингапурский доллар
|0.7401
|1 Саудовский риал
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4747
|1 Турецкая лира
|0.3561
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0473
|100 Японских йен
|0.8697
|1 Новозеландский доллар
|0.6660
|Золото (1 унция)
|1192,4758
|Серебро (1 унция)
|15,3651
|Платина (1 унция)
|1055,4367
|Палладий (1 унция)
|612,0904
Tural İbadlıАвтор новости
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