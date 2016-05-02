Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2016)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5072 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,64% и составил 1,7283 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5072
|1 Евро
|1.7283
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.1452
|1 Аргентинское песо
|0.1055
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4385
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4104
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1062
|100 Вон Республики Корея
|0.1322
|1 Чешская крона
|0.0639
|100 Чилийских песо
|0.2285
|1 Китайский юань
|0.2328
|1 Датская крона
|0.2322
|1 Грузинский лари
|0.6754
|1 Гонконгский доллар
|0.1943
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2014
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1878
|1 Швейцарский франк
|1.5717
|1 Израильский шекель
|0.4027
|1 Канадский доллар
|1.2018
|1 Кувейтский динар
|5.0098
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0221
|100 Ливанских фунтов
|0.0999
|1 Малазийский ринггит
|0.3858
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0761
|1 Египетский фунт
|0.1697
|1 Норвежская крона
|0.1874
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3954
|1 Сингапурский доллар
|1.1221
|1 Саудовский риал
|0.4019
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1362
|1 Турецкая лира
|0.5396
|1 Тайваньский доллар
|0.0468
|1 Таджикский сомони
|0.1915
|1 Новый туркменский манат
|0.4455
|1 Украинская гривна
|0.0600
|100 Японских йен
|1.4139
|1 Новозеландский доллар
|1.0541
|Золото (1 унция)
|1937,7317
|Серебро (1 унция)
|26,7829
|Платина (1 унция)
|1605,1680
|Палладий (1 унция)
|946,5216
Tural İbadlıАвтор новости
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