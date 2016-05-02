Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2016)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5072 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,64% и составил 1,7283 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0233 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5072 1 Евро 1.7283 1 Российский рубль 0.0233 1 Австралийский доллар 1.1452 1 Аргентинское песо 0.1055 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4385 1 Дирхам ОАЭ 0.4104 1 Южноафриканский рэнд 0.1062 100 Вон Республики Корея 0.1322 1 Чешская крона 0.0639 100 Чилийских песо 0.2285 1 Китайский юань 0.2328 1 Датская крона 0.2322 1 Грузинский лари 0.6754 1 Гонконгский доллар 0.1943 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.2014 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1878 1 Швейцарский франк 1.5717 1 Израильский шекель 0.4027 1 Канадский доллар 1.2018 1 Кувейтский динар 5.0098 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0221 100 Ливанских фунтов 0.0999 1 Малазийский ринггит 0.3858 1 Мексиканское песо 0.0877 1 Молдавский лей 0.0761 1 Египетский фунт 0.1697 1 Норвежская крона 0.1874 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3954 1 Сингапурский доллар 1.1221 1 Саудовский риал 0.4019 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1362 1 Турецкая лира 0.5396 1 Тайваньский доллар 0.0468 1 Таджикский сомони 0.1915 1 Новый туркменский манат 0.4455 1 Украинская гривна 0.0600 100 Японских йен 1.4139 1 Новозеландский доллар 1.0541 Золото (1 унция) 1937,7317 Серебро (1 унция) 26,7829 Платина (1 унция) 1605,1680 Палладий (1 унция) 946,5216