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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2016)

    1 доллар США - 1,5072 маната

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5072 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,64% и составил 1,7283 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0233 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5072
    1 Евро 1.7283
    1 Российский рубль 0.0233
    1 Австралийский доллар 1.1452
    1 Аргентинское песо 0.1055
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4385
    1 Дирхам ОАЭ 0.4104
    1 Южноафриканский рэнд 0.1062
    100 Вон Республики Корея 0.1322
    1 Чешская крона 0.0639
    100 Чилийских песо 0.2285
    1 Китайский юань 0.2328
    1 Датская крона 0.2322
    1 Грузинский лари 0.6754
    1 Гонконгский доллар 0.1943
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.2014
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1878
    1 Швейцарский франк 1.5717
    1 Израильский шекель 0.4027
    1 Канадский доллар 1.2018
    1 Кувейтский динар 5.0098
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0221
    100 Ливанских фунтов 0.0999
    1 Малазийский ринггит 0.3858
    1 Мексиканское песо 0.0877
    1 Молдавский лей 0.0761
    1 Египетский фунт 0.1697
    1 Норвежская крона 0.1874
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3954
    1 Сингапурский доллар 1.1221
    1 Саудовский риал 0.4019
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1362
    1 Турецкая лира 0.5396
    1 Тайваньский доллар 0.0468
    1 Таджикский сомони 0.1915
    1 Новый туркменский манат 0.4455
    1 Украинская гривна 0.0600
    100 Японских йен 1.4139
    1 Новозеландский доллар 1.0541
    Золото (1 унция) 1937,7317
    Серебро (1 унция) 26,7829
    Платина (1 унция) 1605,1680
    Палладий (1 унция) 946,5216

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