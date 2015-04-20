Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2015)

20 апреля, 2015 09:39

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0496 1 Евро 1.1482 1 Российский рубль 0.0190 1 Австралийский доллар 0.7977 1 Аргентинское песо 0.1188 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3357 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0889 100 Вон Республики Корея 0.0962 1 Чешская крона 0.0419 100 Чилийских песо 0.1716 1 Китайский юань 0.1695 1 Датская крона 0.1536 1 Грузинский лари 0.4659 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5636 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1226 1 Швейцарский франк 1.0965 1 Израильский шекель 0.2678 1 Канадский доллар 0.8417 1 Кувейтский динар 3.4927 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2888 1 Мексиканское песо 0.0705 1 Молдавский лей 0.0594 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1323 100 Узбекских сум 0.0420 1 Польский злотый 0.2816 1 Сингапурский доллар 0.7738 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4624 1 Турецкая лира 0.4082 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1765 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0452 100 Японских йен 0.8773 1 Новозеландский доллар 0.7902 Золото (1 унция) 1257,9456 Серебро (1 унция) 17,6858 Платина (1 унция) 1211,2384 Палладий (1 унция) 788,2496

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