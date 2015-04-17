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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2015)

    1 доллар - 1,0504 манат

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0504
    1 Евро 1.1308
    1 Российский рубль 0.0211
    1 Австралийский доллар 0.8162
    1 Аргентинское песо 0.1183
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3475
    1 Дирхам ОАЭ 0.2860
    1 Южноафриканский рэнд 0.0877
    100 Вон Республики Корея 0.0967
    1 Чешская крона 0.0412
    100 Чилийских песо 0.1721
    1 Китайский юань 0.1696
    1 Датская крона 0.1515
    1 Грузинский лари 0.4653
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5677
    100 Индонезийских рупий 0.0082
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1223
    1 Швейцарский франк 1.0977
    1 Израильский шекель 0.2678
    1 Канадский доллар 0.8609
    1 Кувейтский динар 3.4810
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2888
    1 Мексиканское песо 0.0693
    1 Молдавский лей 0.0582
    1 Египетский фунт 0.1377
    1 Норвежская крона 0.1357
    100 Узбекских сум 0.0420
    1 Польский злотый 0.2810
    1 Сингапурский доллар 0.7788
    1 Саудовский риял 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4499
    1 Турецкая лира 0.3919
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1729
    1 Новый туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0501
    100 Японских йен 0.8827
    1 Новозеландский доллар 0.8040
    Золото (1 унция) 1265,0492
    Серебро (1 унция) 17,0480
    Платина (1 унция) 1225,8168
    Палладий (1 унция) 815,1104
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