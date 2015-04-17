Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2015)

17 апреля, 2015 10:08

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0504 1 Евро 1.1308 1 Российский рубль 0.0211 1 Австралийский доллар 0.8162 1 Аргентинское песо 0.1183 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3475 1 Дирхам ОАЭ 0.2860 1 Южноафриканский рэнд 0.0877 100 Вон Республики Корея 0.0967 1 Чешская крона 0.0412 100 Чилийских песо 0.1721 1 Китайский юань 0.1696 1 Датская крона 0.1515 1 Грузинский лари 0.4653 1 Гонконгский доллар 0.1355 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5677 100 Индонезийских рупий 0.0082 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1223 1 Швейцарский франк 1.0977 1 Израильский шекель 0.2678 1 Канадский доллар 0.8609 1 Кувейтский динар 3.4810 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2888 1 Мексиканское песо 0.0693 1 Молдавский лей 0.0582 1 Египетский фунт 0.1377 1 Норвежская крона 0.1357 100 Узбекских сум 0.0420 1 Польский злотый 0.2810 1 Сингапурский доллар 0.7788 1 Саудовский риял 0.2801 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4499 1 Турецкая лира 0.3919 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1729 1 Новый туркменский манат 0.3002 1 Украинская гривна 0.0501 100 Японских йен 0.8827 1 Новозеландский доллар 0.8040 Золото (1 унция) 1265,0492 Серебро (1 унция) 17,0480 Платина (1 унция) 1225,8168 Палладий (1 унция) 815,1104