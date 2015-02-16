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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2015)

    1 доллар США - 0,7848 манат

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7848
    1 Евро 0.8962
    1 Российский рубль 0.0126
    1 Австралийский доллар 0.6104
    1 Аргентинское песо 0.0904
    100 Белорусских рублей 0.0051
    1 Бразильский реал 0.2769
    1 Дирхам ОАЭ 0.2137
    1 Южноафриканский рэнд 0.0673
    100 Вон Республики Корея 0.0713
    1 Чешская крона 0.0324
    100 Чилийских песо 0.1269
    1 Китайский юань 0.1259
    1 Датская крона 0.1204
    1 Грузинский лари 0.3851
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0126
    1 Английский фунт стерлингов 1.2113
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0935
    1 Швейцарский франк 0.8444
    1 Израильский шекель 0.2020
    1 Канадский доллар 0.6315
    1 Кувейтский динар 2.6561
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0129
    100 Ливанских фунтов 0.0521
    1 Малазийский ринггит 0.2196
    1 Мексиканское песо 0.0527
    1 Молдавский лей 0.0414
    1 Египетский фунт 0.1035
    1 Норвежская крона 0.1038
    100 Узбекских сум 0.0321
    1 Польский злотый 0.2144
    1 Сингапурский доллар 0.5794
    1 Саудовский риял 0.2092
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1109
    1 Турецкая лира 0.3191
    1 Тайваньский доллар 0.0250
    1 Таджикский сомони 0.1452
    1 Новый туркменский манат 0.2242
    1 Украинская гривна 0.0303
    100 Японских йен 0.6625
    1 Новозеландский доллар 0.5894
    Золото (1 унция) 967,14
    Серебро (1 унция) 13,6090
    Платина (1 унция) 953,92
    Палладий (1 унция) 622,0717
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