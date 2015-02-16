Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2015)

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7848
|1 Евро
|0.8962
|1 Российский рубль
|0.0126
|1 Австралийский доллар
|0.6104
|1 Аргентинское песо
|0.0904
|100 Белорусских рублей
|0.0051
|1 Бразильский реал
|0.2769
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2137
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0673
|100 Вон Республики Корея
|0.0713
|1 Чешская крона
|0.0324
|100 Чилийских песо
|0.1269
|1 Китайский юань
|0.1259
|1 Датская крона
|0.1204
|1 Грузинский лари
|0.3851
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2113
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0935
|1 Швейцарский франк
|0.8444
|1 Израильский шекель
|0.2020
|1 Канадский доллар
|0.6315
|1 Кувейтский динар
|2.6561
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0129
|100 Ливанских фунтов
|0.0521
|1 Малазийский ринггит
|0.2196
|1 Мексиканское песо
|0.0527
|1 Молдавский лей
|0.0414
|1 Египетский фунт
|0.1035
|1 Норвежская крона
|0.1038
|100 Узбекских сум
|0.0321
|1 Польский злотый
|0.2144
|1 Сингапурский доллар
|0.5794
|1 Саудовский риял
|0.2092
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1109
|1 Турецкая лира
|0.3191
|1 Тайваньский доллар
|0.0250
|1 Таджикский сомони
|0.1452
|1 Новый туркменский манат
|0.2242
|1 Украинская гривна
|0.0303
|100 Японских йен
|0.6625
|1 Новозеландский доллар
|0.5894
|Золото (1 унция)
|967,14
|Серебро (1 унция)
|13,6090
|Платина (1 унция)
|953,92
|Палладий (1 унция)
|622,0717
Nərmin RəhimovaАвтор новости