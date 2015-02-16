Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2015)

1 доллар США - 0,7848 манат

16 февраля, 2015 10:17

https://report.az/storage/news/b62574a29a19ed812c9f6433b6c54e5c/15ca8e08-c5bc-4d09-b301-eee64e9cc37b_292.jpg Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7848 1 Евро 0.8962 1 Российский рубль 0.0126 1 Австралийский доллар 0.6104 1 Аргентинское песо 0.0904 100 Белорусских рублей 0.0051 1 Бразильский реал 0.2769 1 Дирхам ОАЭ 0.2137 1 Южноафриканский рэнд 0.0673 100 Вон Республики Корея 0.0713 1 Чешская крона 0.0324 100 Чилийских песо 0.1269 1 Китайский юань 0.1259 1 Датская крона 0.1204 1 Грузинский лари 0.3851 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.2113 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0935 1 Швейцарский франк 0.8444 1 Израильский шекель 0.2020 1 Канадский доллар 0.6315 1 Кувейтский динар 2.6561 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0129 100 Ливанских фунтов 0.0521 1 Малазийский ринггит 0.2196 1 Мексиканское песо 0.0527 1 Молдавский лей 0.0414 1 Египетский фунт 0.1035 1 Норвежская крона 0.1038 100 Узбекских сум 0.0321 1 Польский злотый 0.2144 1 Сингапурский доллар 0.5794 1 Саудовский риял 0.2092 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1109 1 Турецкая лира 0.3191 1 Тайваньский доллар 0.0250 1 Таджикский сомони 0.1452 1 Новый туркменский манат 0.2242 1 Украинская гривна 0.0303 100 Японских йен 0.6625 1 Новозеландский доллар 0.5894 Золото (1 унция) 967,14 Серебро (1 унция) 13,6090 Платина (1 унция) 953,92 Палладий (1 унция) 622,0717