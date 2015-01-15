 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2015)

    1 российский рубль - 0.0122 манат

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9237
    1 Российский рубль 0.0122
    1 Австралийский доллар 0.6435
    1 Аргентинское песо 0.0913
    100 Белорусских рублей 0.0054
    1 Бразильский реал 0.2999
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0684
    100 Вон Республики Корея 0.0724
    1 Чешская крона 0.0329
    100 Чилийских песо 0.1253
    1 Китайский юань 0.1266
    1 Датская крона 0.1242
    1 Грузинский лари 0.4078
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1949
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0971
    1 Швейцарский франк 0.7692
    1 Израильский шекель 0.2013
    1 Канадский доллар 0.6555
    1 Кувейтский динар 2.6685
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0131
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2194
    1 Мексиканское песо 0.0541
    1 Молдавский лей 0.0487
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1027
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2169
    1 Сингапурский доллар 0.5880
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1204
    1 Турецкая лира 0.3438
    1 Тайваньский доллар 0.0247
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2203
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6662
    1 Новозеландский доллар 0.6062
    Золото (1 унция) 968.7340
    Серебро (1 унция) 13.2046
    Платина (1 унция) 974.2248
    Палладий (1 унция) 623.5980
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi