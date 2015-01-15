|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9237
|1 Российский рубль
|0.0122
|1 Австралийский доллар
|0.6435
|1 Аргентинское песо
|0.0913
|100 Белорусских рублей
|0.0054
|1 Бразильский реал
|0.2999
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0684
|100 Вон Республики Корея
|0.0724
|1 Чешская крона
|0.0329
|100 Чилийских песо
|0.1253
|1 Китайский юань
|0.1266
|1 Датская крона
|0.1242
|1 Грузинский лари
|0.4078
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1949
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0971
|1 Швейцарский франк
|0.7692
|1 Израильский шекель
|0.2013
|1 Канадский доллар
|0.6555
|1 Кувейтский динар
|2.6685
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0131
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2194
|1 Мексиканское песо
|0.0541
|1 Молдавский лей
|0.0487
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1027
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2169
|1 Сингапурский доллар
|0.5880
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1204
|1 Турецкая лира
|0.3438
|1 Тайваньский доллар
|0.0247
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2203
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6662
|1 Новозеландский доллар
|0.6062
|Золото (1 унция)
|968.7340
|Серебро (1 унция)
|13.2046
|Платина (1 унция)
|974.2248
|Палладий (1 унция)
|623.5980
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2015)
Баку. 15 января. REPORT.AZ/
Tural İbadlıАвтор новости
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