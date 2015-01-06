Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2015)

6 января, 2015 10:19

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9372 1 Российский рубль 0.0130 1 Австралийский доллар 0.6376 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2898 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0671 100 Вон Республики Корея 0.0712 1 Чешская крона 0.0338 100 Чилийских песо 0.1271 1 Китайский юань 0.1262 1 Датская крона 0.1259 1 Грузинский лари 0.4177 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.1969 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0991 1 Швейцарский франк 0.7799 1 Израильский шекель 0.1984 1 Канадский доллар 0.6677 1 Кувейтский динар 2.6717 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2206 1 Мексиканское песо 0.0525 1 Молдавский лей 0.0500 1 Египетский фунт 0.1099 1 Норвежская крона 0.1029 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2181 1 Сингапурский доллар 0.5878 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1244 1 Турецкая лира 0.3365 1 Тайваньский доллар 0.0245 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6579 1 Новозеландский доллар 0.6061 Золото (1 унция) 941.2800 Серебро (1 унция) 12.7245 Платина (1 унция) 945.9864 Палладий (1 унция) 622.8136 Баку. 6 января. REPORT.AZ/