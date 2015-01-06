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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2015)

    1 евро - 0,9372 манат

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9372
    1 Российский рубль 0.0130
    1 Австралийский доллар 0.6376
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.2898
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0671
    100 Вон Республики Корея 0.0712
    1 Чешская крона 0.0338
    100 Чилийских песо 0.1271
    1 Китайский юань 0.1262
    1 Датская крона 0.1259
    1 Грузинский лари 0.4177
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0124
    1 Английский фунт стерлингов 1.1969
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0991
    1 Швейцарский франк 0.7799
    1 Израильский шекель 0.1984
    1 Канадский доллар 0.6677
    1 Кувейтский динар 2.6717
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0133
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2206
    1 Мексиканское песо 0.0525
    1 Молдавский лей 0.0500
    1 Египетский фунт 0.1099
    1 Норвежская крона 0.1029
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2181
    1 Сингапурский доллар 0.5878
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1244
    1 Турецкая лира 0.3365
    1 Тайваньский доллар 0.0245
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6579
    1 Новозеландский доллар 0.6061
    Золото (1 унция) 941.2800
    Серебро (1 унция) 12.7245
    Платина (1 унция) 945.9864
    Палладий (1 унция) 622.8136
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