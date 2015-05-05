Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2015)

5 мая, 2015 10:06

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0485 1 Евро 1.1676 1 Российский рубль 0.0201 1 Австралийский доллар 0.8234 1 Аргентинское песо 0.1178 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3397 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0869 100 Вон Республики Корея 0.0968 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1706 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1564 1 Грузинский лари 0.4516 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.5850 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1250 1 Швейцарский франк 1.1212 1 Израильский шекель 0.2699 1 Канадский доллар 0.8656 1 Кувейтский динар 3.4744 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0174 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2908 1 Мексиканское песо 0.0678 1 Молдавский лей 0.0581 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1380 100 Узбекских сум 0.0416 1 Польский злотый 0.2896 1 Сингапурский доллар 0.7849 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4677 1 Турецкая лира 0.3862 1 Тайваньский доллар 0.0342 1 Таджикский сомони 0.1679 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0493 100 Японских йен 0.8729 1 Новозеландский доллар 0.7918 Золото (1 унция) 1232,9836 Серебро (1 унция) 17,1849 Платина (1 унция) 1181,6595 Палладий (1 унция) 809,4420