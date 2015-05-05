Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2015)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1676
|1 Российский рубль
|0.0201
|1 Австралийский доллар
|0.8234
|1 Аргентинское песо
|0.1178
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3397
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0869
|100 Вон Республики Корея
|0.0968
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1706
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1564
|1 Грузинский лари
|0.4516
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5850
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1250
|1 Швейцарский франк
|1.1212
|1 Израильский шекель
|0.2699
|1 Канадский доллар
|0.8656
|1 Кувейтский динар
|3.4744
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0174
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2908
|1 Мексиканское песо
|0.0678
|1 Молдавский лей
|0.0581
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1380
|100 Узбекских сум
|0.0416
|1 Польский злотый
|0.2896
|1 Сингапурский доллар
|0.7849
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4677
|1 Турецкая лира
|0.3862
|1 Тайваньский доллар
|0.0342
|1 Таджикский сомони
|0.1679
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.8729
|1 Новозеландский доллар
|0.7918
|Золото (1 унция)
|1232,9836
|Серебро (1 унция)
|17,1849
|Платина (1 унция)
|1181,6595
|Палладий (1 унция)
|809,4420
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook