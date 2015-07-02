​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2015)

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0489
|1 Евро
|1.1612
|1 Российский рубль
|0.0188
|1 Австралийский доллар
|0.8028
|1 Аргентинское песо
|0.1153
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3331
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0856
|100 Вон Республики Корея
|0.0934
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1641
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1557
|1 Грузинский лари
|0.4647
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6375
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1254
|1 Швейцарский франк
|1.1080
|1 Израильский шекель
|0.2772
|1 Канадский доллар
|0.8336
|1 Кувейтский динар
|3.4659
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0147
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2780
|1 Мексиканское песо
|0.0665
|1 Молдавский лей
|0.0555
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1323
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2773
|1 Сингапурский доллар
|0.7759
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4707
|1 Турецкая лира
|0.3896
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0498
|100 Японских йен
|0.8506
|1 Новозеландский доллар
|0.7038
|Золото (1 унция)
|1225,1152
|Серебро (1 унция)
|16,3314
|Платина (1 унция)
|1134,9098
|Палладий (1 унция)
|733,1811
Tural İbadlıАвтор новости
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