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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2015)

    1 доллар - 1,0489 манат

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0489
    1 Евро 1.1612
    1 Российский рубль 0.0188
    1 Австралийский доллар 0.8028
    1 Аргентинское песо 0.1153
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3331
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0856
    100 Вон Республики Корея 0.0934
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1641
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1557
    1 Грузинский лари 0.4647
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6375
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1254
    1 Швейцарский франк 1.1080
    1 Израильский шекель 0.2772
    1 Канадский доллар 0.8336
    1 Кувейтский динар 3.4659
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0147
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2780
    1 Мексиканское песо 0.0665
    1 Молдавский лей 0.0555
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1323
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2773
    1 Сингапурский доллар 0.7759
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4707
    1 Турецкая лира 0.3896
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0498
    100 Японских йен 0.8506
    1 Новозеландский доллар 0.7038
    Золото (1 унция) 1225,1152
    Серебро (1 унция) 16,3314
    Платина (1 унция) 1134,9098
    Палладий (1 унция) 733,1811
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