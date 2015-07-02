​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2015)

2 июля, 2015 09:47

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0489 1 Евро 1.1612 1 Российский рубль 0.0188 1 Австралийский доллар 0.8028 1 Аргентинское песо 0.1153 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3331 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0856 100 Вон Республики Корея 0.0934 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1641 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1557 1 Грузинский лари 0.4647 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6375 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1254 1 Швейцарский франк 1.1080 1 Израильский шекель 0.2772 1 Канадский доллар 0.8336 1 Кувейтский динар 3.4659 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0147 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2780 1 Мексиканское песо 0.0665 1 Молдавский лей 0.0555 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1323 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2773 1 Сингапурский доллар 0.7759 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4707 1 Турецкая лира 0.3896 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.3002 1 Украинская гривна 0.0498 100 Японских йен 0.8506 1 Новозеландский доллар 0.7038 Золото (1 унция) 1225,1152 Серебро (1 унция) 16,3314 Платина (1 унция) 1134,9098 Палладий (1 унция) 733,1811