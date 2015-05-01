​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2015)

1 мая, 2015 09:59

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0482 1 Евро 1.1749 1 Российский рубль 0.0204 1 Австралийский доллар 0.8273 1 Аргентинское песо 0.1175 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3475 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0880 100 Вон Республики Корея 0.0972 1 Чешская крона 0.0428 100 Чилийских песо 0.1713 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1574 1 Грузинский лари 0.4508 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6083 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1256 1 Швейцарский франк 1.1224 1 Израильский шекель 0.2712 1 Канадский доллар 0.8670 1 Кувейтский динар 3.4766 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0174 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2942 1 Мексиканское песо 0.0683 1 Молдавский лей 0.0580 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1389 100 Узбекских сум 0.0417 1 Польский злотый 0.2911 1 Сингапурский доллар 0.7919 1 Саудовский риял 0.2795 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4742 1 Турецкая лира 0.3920 1 Тайваньский доллар 0.0342 1 Таджикский сомони 0.1679 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0493 100 Японских йен 0.8757 1 Новозеландский доллар 0.7955 Золото (1 унция) 1237,1381 Серебро (1 унция) 16,8970 Платина (1 унция) 1190,7552 Палладий (1 унция) 816,5478