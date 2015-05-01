 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2015)

    1 доллар - 1,0482 манат

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0482
    1 Евро 1.1749
    1 Российский рубль 0.0204
    1 Австралийский доллар 0.8273
    1 Аргентинское песо 0.1175
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3475
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0880
    100 Вон Республики Корея 0.0972
    1 Чешская крона 0.0428
    100 Чилийских песо 0.1713
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1574
    1 Грузинский лари 0.4508
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6083
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1256
    1 Швейцарский франк 1.1224
    1 Израильский шекель 0.2712
    1 Канадский доллар 0.8670
    1 Кувейтский динар 3.4766
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0174
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2942
    1 Мексиканское песо 0.0683
    1 Молдавский лей 0.0580
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1389
    100 Узбекских сум 0.0417
    1 Польский злотый 0.2911
    1 Сингапурский доллар 0.7919
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4742
    1 Турецкая лира 0.3920
    1 Тайваньский доллар 0.0342
    1 Таджикский сомони 0.1679
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0493
    100 Японских йен 0.8757
    1 Новозеландский доллар 0.7955
    Золото (1 унция) 1237,1381
    Серебро (1 унция) 16,8970
    Платина (1 унция) 1190,7552
    Палладий (1 унция) 816,5478
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi