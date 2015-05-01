​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2015)

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0482
|1 Евро
|1.1749
|1 Российский рубль
|0.0204
|1 Австралийский доллар
|0.8273
|1 Аргентинское песо
|0.1175
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3475
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0880
|100 Вон Республики Корея
|0.0972
|1 Чешская крона
|0.0428
|100 Чилийских песо
|0.1713
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1574
|1 Грузинский лари
|0.4508
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6083
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1256
|1 Швейцарский франк
|1.1224
|1 Израильский шекель
|0.2712
|1 Канадский доллар
|0.8670
|1 Кувейтский динар
|3.4766
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0174
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2942
|1 Мексиканское песо
|0.0683
|1 Молдавский лей
|0.0580
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1389
|100 Узбекских сум
|0.0417
|1 Польский злотый
|0.2911
|1 Сингапурский доллар
|0.7919
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4742
|1 Турецкая лира
|0.3920
|1 Тайваньский доллар
|0.0342
|1 Таджикский сомони
|0.1679
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.8757
|1 Новозеландский доллар
|0.7955
|Золото (1 унция)
|1237,1381
|Серебро (1 унция)
|16,8970
|Платина (1 унция)
|1190,7552
|Палладий (1 унция)
|816,5478
Tural İbadlıАвтор новости
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