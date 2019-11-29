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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8718 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8718
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1519
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8058
1 Бразильский реал 0.4036
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1155
100 Вон Республики Корея 0.1439
1 Чешская крона 0.0732
100 Чилийских песо 0.2052
1 Китайский юань 0.2417
1 Датская крона 0.2504
1 Грузинский лари 0.5729
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1950
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1780
1 Швейцарский франк 1.7025
1 Израильский шекель 0.4890
1 Канадский доллар 1.2796
1 Кувейтский динар 5.5910
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4075
1 Мексиканское песо 0.0871
1 Молдавский лей 0.0973
1 Египетский фунт 0.1054
1 Норвежская крона 0.1855
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4331
1 Сингапурский доллар 1.2443
1 Саудовский риал 0.4534
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3339
1 Турецкая лира 0.2951
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0708
100 Японских йен 1.5529
1 Новозеландский доллар 1.0918
Золото (1 унция) 2479.0930
Серебро (1 унция) 28.8459
Платина (1 унция) 1523.7610
Палладий (1 унция) 3118.0380
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