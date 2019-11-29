​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8718 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8718
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1519
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8058
|1 Бразильский реал
|0.4036
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1155
|100 Вон Республики Корея
|0.1439
|1 Чешская крона
|0.0732
|100 Чилийских песо
|0.2052
|1 Китайский юань
|0.2417
|1 Датская крона
|0.2504
|1 Грузинский лари
|0.5729
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1950
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1780
|1 Швейцарский франк
|1.7025
|1 Израильский шекель
|0.4890
|1 Канадский доллар
|1.2796
|1 Кувейтский динар
|5.5910
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4075
|1 Мексиканское песо
|0.0871
|1 Молдавский лей
|0.0973
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1855
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4331
|1 Сингапурский доллар
|1.2443
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3339
|1 Турецкая лира
|0.2951
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0708
|100 Японских йен
|1.5529
|1 Новозеландский доллар
|1.0918
|Золото (1 унция)
|2479.0930
|Серебро (1 унция)
|28.8459
|Платина (1 унция)
|1523.7610
|Палладий (1 унция)
|3118.0380
Kənan SadıqovАвтор новости