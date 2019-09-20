​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро возрос на 0,18% - до 1,8799 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8799
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1552
|1 Аргентинское песо
|0.0300
|1 Белорусский рубль
|0.8312
|1 Бразильский реал
|0.4079
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1152
|100 Вон Республики Корея
|0.1428
|1 Чешская крона
|0.0726
|100 Чилийских песо
|0.2374
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2518
|1 Грузинский лари
|0.5718
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1349
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1756
|1 Швейцарский франк
|1.7147
|1 Израильский шекель
|0.4836
|1 Канадский доллар
|1.2814
|1 Кувейтский динар
|5.5970
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4066
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0964
|1 Египетский фунт
|0.1044
|1 Норвежская крона
|0.1896
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4327
|1 Сингапурский доллар
|1.2361
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3309
|1 Турецкая лира
|0.2973
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0695
|100 Японских йен
|1.5763
|1 Новозеландский доллар
|1.0702
|Золото (1 унция)
|2557.7860
|Серебро (1 унция)
|30.4195
|Платина (1 унция)
|1602.5135
|Палладий (1 унция)
|2783.7330
Economic DepartmentАвтор новости