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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро возрос на 0,18% - до 1,8799 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8799
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1552
1 Аргентинское песо 0.0300
1 Белорусский рубль 0.8312
1 Бразильский реал 0.4079
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1152
100 Вон Республики Корея 0.1428
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2374
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2518
1 Грузинский лари 0.5718
1 Гонконгский доллар 0.2170
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.1349
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1756
1 Швейцарский франк 1.7147
1 Израильский шекель 0.4836
1 Канадский доллар 1.2814
1 Кувейтский динар 5.5970
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4066
1 Мексиканское песо 0.0875
1 Молдавский лей 0.0964
1 Египетский фунт 0.1044
1 Норвежская крона 0.1896
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4327
1 Сингапурский доллар 1.2361
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3309
1 Турецкая лира 0.2973
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0695
100 Японских йен 1.5763
1 Новозеландский доллар 1.0702
Золото (1 унция) 2557.7860
Серебро (1 унция) 30.4195
Платина (1 унция) 1602.5135
Палладий (1 унция) 2783.7330
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