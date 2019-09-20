​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро возрос на 0,18% - до 1,8799 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8799 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1552 1 Аргентинское песо 0.0300 1 Белорусский рубль 0.8312 1 Бразильский реал 0.4079 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1152 100 Вон Республики Корея 0.1428 1 Чешская крона 0.0726 100 Чилийских песо 0.2374 1 Китайский юань 0.2399 1 Датская крона 0.2518 1 Грузинский лари 0.5718 1 Гонконгский доллар 0.2170 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.1349 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1756 1 Швейцарский франк 1.7147 1 Израильский шекель 0.4836 1 Канадский доллар 1.2814 1 Кувейтский динар 5.5970 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4066 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0964 1 Египетский фунт 0.1044 1 Норвежская крона 0.1896 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4327 1 Сингапурский доллар 1.2361 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3309 1 Турецкая лира 0.2973 1 Тайваньский доллар 0.0549 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0695 100 Японских йен 1.5763 1 Новозеландский доллар 1.0702 Золото (1 унция) 2557.7860 Серебро (1 унция) 30.4195 Платина (1 унция) 1602.5135 Палладий (1 унция) 2783.7330