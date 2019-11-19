​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13% - до 1,8828 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8828
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1555
|1 Аргентинское песо
|0.0286
|1 Белорусский рубль
|0.8314
|1 Бразильский реал
|0.4039
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1146
|100 Вон Республики Корея
|0.1455
|1 Чешская крона
|0.0736
|100 Чилийских песо
|0.2200
|1 Китайский юань
|0.2420
|1 Датская крона
|0.2520
|1 Грузинский лари
|0.5723
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2019
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1763
|1 Швейцарский франк
|1.7174
|1 Израильский шекель
|0.4915
|1 Канадский доллар
|1.2871
|1 Кувейтский динар
|5.6000
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4086
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1865
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4386
|1 Сингапурский доллар
|1.2490
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3387
|1 Турецкая лира
|0.2962
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0704
|100 Японских йен
|1.5655
|1 Новозеландский доллар
|1.0866
|Золото (1 унция)
|2499.7650
|Серебро (1 унция)
|28.9823
|Платина (1 унция)
|1525.4185
|Палладий (1 унция)
|2949.5850
Tural İbadlıАвтор новости