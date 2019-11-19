​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13% - до 1,8828 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8828 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1555 1 Аргентинское песо 0.0286 1 Белорусский рубль 0.8314 1 Бразильский реал 0.4039 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1146 100 Вон Республики Корея 0.1455 1 Чешская крона 0.0736 100 Чилийских песо 0.2200 1 Китайский юань 0.2420 1 Датская крона 0.2520 1 Грузинский лари 0.5723 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0236 1 Британский фунт стерлингов 2.2019 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1763 1 Швейцарский франк 1.7174 1 Израильский шекель 0.4915 1 Канадский доллар 1.2871 1 Кувейтский динар 5.6000 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4086 1 Мексиканское песо 0.0879 1 Молдавский лей 0.0971 1 Египетский фунт 0.1054 1 Норвежская крона 0.1865 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4386 1 Сингапурский доллар 1.2490 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3387 1 Турецкая лира 0.2962 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0704 100 Японских йен 1.5655 1 Новозеландский доллар 1.0866 Золото (1 унция) 2499.7650 Серебро (1 унция) 28.9823 Платина (1 унция) 1525.4185 Палладий (1 унция) 2949.5850