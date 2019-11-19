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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13% - до 1,8828 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8828
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1555
1 Аргентинское песо 0.0286
1 Белорусский рубль 0.8314
1 Бразильский реал 0.4039
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1146
100 Вон Республики Корея 0.1455
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2200
1 Китайский юань 0.2420
1 Датская крона 0.2520
1 Грузинский лари 0.5723
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0236
1 Британский фунт стерлингов 2.2019
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1763
1 Швейцарский франк 1.7174
1 Израильский шекель 0.4915
1 Канадский доллар 1.2871
1 Кувейтский динар 5.6000
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4086
1 Мексиканское песо 0.0879
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1054
1 Норвежская крона 0.1865
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4386
1 Сингапурский доллар 1.2490
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3387
1 Турецкая лира 0.2962
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0704
100 Японских йен 1.5655
1 Новозеландский доллар 1.0866
Золото (1 унция) 2499.7650
Серебро (1 унция) 28.9823
Платина (1 унция) 1525.4185
Палладий (1 унция) 2949.5850
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