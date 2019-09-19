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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,8766 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8766
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1537
1 Аргентинское песо 0.0301
1 Белорусский рубль 0.8277
1 Бразильский реал 0.4136
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1155
100 Вон Республики Корея 0.1421
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2373
1 Китайский юань 0.2393
1 Датская крона 0.2513
1 Грузинский лари 0.5734
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.1213
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1748
1 Швейцарский франк 1.7057
1 Израильский шекель 0.4808
1 Канадский доллар 1.2787
1 Кувейтский динар 5.5915
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4050
1 Мексиканское песо 0.0874
1 Молдавский лей 0.0963
1 Египетский фунт 0.1043
1 Норвежская крона 0.1900
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4323
1 Сингапурский доллар 1.2332
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3295
1 Турецкая лира 0.2990
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0693
100 Японских йен 1.5756
1 Новозеландский доллар 1.0728
Золото (1 унция) 2542.5540
Серебро (1 унция) 30.0919
Платина (1 унция) 1581.2295
Палладий (1 унция) 2707.5050
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