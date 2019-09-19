​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,8766 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8766
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1537
|1 Аргентинское песо
|0.0301
|1 Белорусский рубль
|0.8277
|1 Бразильский реал
|0.4136
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1155
|100 Вон Республики Корея
|0.1421
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2373
|1 Китайский юань
|0.2393
|1 Датская крона
|0.2513
|1 Грузинский лари
|0.5734
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1213
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1748
|1 Швейцарский франк
|1.7057
|1 Израильский шекель
|0.4808
|1 Канадский доллар
|1.2787
|1 Кувейтский динар
|5.5915
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4050
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0963
|1 Египетский фунт
|0.1043
|1 Норвежская крона
|0.1900
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4323
|1 Сингапурский доллар
|1.2332
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3295
|1 Турецкая лира
|0.2990
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5756
|1 Новозеландский доллар
|1.0728
|Золото (1 унция)
|2542.5540
|Серебро (1 унция)
|30.0919
|Платина (1 унция)
|1581.2295
|Палладий (1 унция)
|2707.5050
Tural İbadlıАвтор новости