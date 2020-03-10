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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,26% - до 1,9332 маната, курс рубля понизился на 7,57% - до 0,0232 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9332
1 Российский рубль 0.0232
1 Австралийский доллар 1.1161
1 Аргентинское песо 0.0272
1 Белорусский рубль 0.7212
1 Бразильский реал 0.3600
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1068
100 Вон Республики Корея 0.1425
1 Чешская крона 0.0756
100 Чилийских песо 0.2019
1 Китайский юань 0.2451
1 Датская крона 0.2589
1 Грузинский лари 0.6007
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0229
1 Британский фунт стерлингов 2.2205
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1797
1 Швейцарский франк 1.8186
1 Израильский шекель 0.4828
1 Канадский доллар 1.2465
1 Кувейтский динар 5.5620
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4024
1 Мексиканское песо 0.0825
1 Молдавский лей 0.0981
1 Египетский фунт 0.1082
1 Норвежская крона 0.1779
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4483
1 Сингапурский доллар 1.2271
1 Саудовский риал 0.4524
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3796
1 Турецкая лира 0.2769
1 Тайваньский доллар 0.0569
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0682
100 Японских йен 1.6295
1 Новозеландский доллар 1.0725
Золото (1 унция) 2829.1315
Серебро (1 унция) 28.9853
Платина (1 унция) 1495.3795
Палладий (1 унция) 4282.9120
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