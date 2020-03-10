​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,26% - до 1,9332 маната, курс рубля понизился на 7,57% - до 0,0232 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9332
|1 Российский рубль
|0.0232
|1 Австралийский доллар
|1.1161
|1 Аргентинское песо
|0.0272
|1 Белорусский рубль
|0.7212
|1 Бразильский реал
|0.3600
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1068
|100 Вон Республики Корея
|0.1425
|1 Чешская крона
|0.0756
|100 Чилийских песо
|0.2019
|1 Китайский юань
|0.2451
|1 Датская крона
|0.2589
|1 Грузинский лари
|0.6007
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2205
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1797
|1 Швейцарский франк
|1.8186
|1 Израильский шекель
|0.4828
|1 Канадский доллар
|1.2465
|1 Кувейтский динар
|5.5620
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4024
|1 Мексиканское песо
|0.0825
|1 Молдавский лей
|0.0981
|1 Египетский фунт
|0.1082
|1 Норвежская крона
|0.1779
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4483
|1 Сингапурский доллар
|1.2271
|1 Саудовский риал
|0.4524
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3796
|1 Турецкая лира
|0.2769
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0682
|100 Японских йен
|1.6295
|1 Новозеландский доллар
|1.0725
|Золото (1 унция)
|2829.1315
|Серебро (1 унция)
|28.9853
|Платина (1 унция)
|1495.3795
|Палладий (1 унция)
|4282.9120