Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,82% - до 1,9092 маната, курс рубля понизился на 1,95% - до 0,0251 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9092
|1 Российский рубль
|0.0251
|1 Австралийский доллар
|1.1221
|1 Аргентинское песо
|0.0272
|1 Белорусский рубль
|0.7599
|1 Бразильский реал
|0.3682
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1084
|100 Вон Республики Корея
|0.1426
|1 Чешская крона
|0.0752
|100 Чилийских песо
|0.2065
|1 Китайский юань
|0.2444
|1 Датская крона
|0.2556
|1 Грузинский лари
|0.6122
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2024
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1798
|1 Швейцарский франк
|1.7998
|1 Израильский шекель
|0.4882
|1 Канадский доллар
|1.2681
|1 Кувейтский динар
|5.5636
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1131
|1 Малазийский ринггит
|0.4060
|1 Мексиканское песо
|0.0849
|1 Молдавский лей
|0.0974
|1 Египетский фунт
|0.1088
|1 Норвежская крона
|0.1827
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4427
|1 Сингапурский доллар
|1.2272
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3527
|1 Турецкая лира
|0.2778
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0688
|100 Японских йен
|1.6060
|1 Новозеландский доллар
|1.0735
|Золото (1 унция)
|2853.3990
|Серебро (1 унция)
|29.5619
|Платина (1 унция)
|1468.6470
|Палладий (1 унция)
|4281.968