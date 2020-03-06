Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2020)

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По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,82% - до 1,9092 маната, курс рубля понизился на 1,95% - до 0,0251 маната.