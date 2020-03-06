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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2020)

© Report

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,82% - до 1,9092 маната, курс рубля понизился на 1,95% - до 0,0251 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9092
1 Российский рубль 0.0251
1 Австралийский доллар 1.1221
1 Аргентинское песо 0.0272
1 Белорусский рубль 0.7599
1 Бразильский реал 0.3682
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1084
100 Вон Республики Корея 0.1426
1 Чешская крона 0.0752
100 Чилийских песо 0.2065
1 Китайский юань 0.2444
1 Датская крона 0.2556
1 Грузинский лари 0.6122
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0231
1 Британский фунт стерлингов 2.2024
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1798
1 Швейцарский франк 1.7998
1 Израильский шекель 0.4882
1 Канадский доллар 1.2681
1 Кувейтский динар 5.5636
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1131
1 Малазийский ринггит 0.4060
1 Мексиканское песо 0.0849
1 Молдавский лей 0.0974
1 Египетский фунт 0.1088
1 Норвежская крона 0.1827
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4427
1 Сингапурский доллар 1.2272
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3527
1 Турецкая лира 0.2778
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0688
100 Японских йен 1.6060
1 Новозеландский доллар 1.0735
Золото (1 унция) 2853.3990
Серебро (1 унция) 29.5619
Платина (1 унция) 1468.6470
Палладий (1 унция) 4281.968
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