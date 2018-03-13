Курс евро в Турции достиг рекордного значения

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Курс евро в Турции вырос до 4,76 лиры, тем самым обновив исторический рекорд.

Как сообщает Report, причина в том, что дефицит внешнеторгового баланса в январе достиг 7,1 млрд долларов против прогнозируемых аналитиками 6,8 млрд долларов.

Наряду с евро, курс доллара в стране вырос до 3,86 лиры.

Аналитическая группа Report полагает, что рост курса также связан с данными по инфляции за февраль, которые сегодня будут опубликованы в США. Отметим, что Федеральная резервная система США, предположительно, повысит ключевую ставку на очередном заседании по монетарной политики, запланированном на 20-21 марта. В конечном итоге, курс доллара в Турции может превысить 4 лиры, а курс евро - 5 лир.