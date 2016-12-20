Курс евро упал до 14-летнего минимума

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Курс евро по отношению к доллару снизился до 14-летнего минимума.

Как сообщает Report, сегодня курс пары евро/доллар упал до отметки 1,0352 USD/EUR.

Причиной падения курса стали положительные статданные по экономике США, повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), слабые показатели экономики Евросоюза (ЕС) и социально-экономические проблемы стран ЕС.

Аналитическая группа Report прогнозирует достижения паритета пары евро/доллар в ближайшие дни: "Не исключено, что в первой половине 2017 года доллар превысит евро по стоимости. Укрепление доллара негативно скажется на валютах развивающихся стран".