​Курс евро снизился до 1,12 долларов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 18 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,02% и составил 17 526,62 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,02% - до 2 047,63 пунктов, Nasdaq - на 0,50% - до 4 739,12 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,03% - до 6 165,80 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,51% - до 4 319,30 пунктов, германский DAX - на 0,54% - до 9 943,23 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 19,2 доллара или 1,5% и составила 1 258,00 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1215 (-0,62%).