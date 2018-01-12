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    Курс евро по отношению к доллару повысился до максимума за 37 месяцев

    Report: В последующие годы мы будем свидетелями быстрого падения курса евро

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Курс основной валютной пары достиг максимального с декабря 2014 года уровня - 1,2125 USD/EUR.

    Как сообщает Report, причиной роста является тот факт, что в ходе коалиционных консультаций при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии по созданию правительства в Германии достигнуты предварительные договоренности.

    Аналитическая группа Report полагает, что курс евро будет продолжать колебаться в пределах 1,15-1,25 USD/EUR в 2018 году: "Несмотря на отсутствие фундаментальных причин для этого диапазона, текущий курс сыграет решающую роль для роста инфляции в США, что будет способствовать повышению учетной ставки ФРС. В результате, мы станем свидетелями быстрого падения курса евро в ближайшие годы".

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