Курс доллара в Турции обновил исторический рекорд

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции вновь достиг исторически максимального значения.

Как сообщает Report, 2 декабря на рынке наличной валюты курс вырос до 3,5250 TRY/USD. Причиной стало сделанные в эти минуты заявление президента страны Реджеп Тайипа Эрдогана о необходимости снизить процентную ставку.

Отметим, что при ослаблении курса национальной валюте, т.е. девальвации, основным условием является стимулирование интереса к национальной валюте посредством повышения ключевой ставки. В то же время рейтинговое агентство Moody's заявило о том, что не будет проводить оценку кредитного рейтинга Турции.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса к концу года до 3,60 TRY/USD, а затем его снижение до 3,45 TRY/USD.