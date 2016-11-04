Курс доллара в Турции обновил исторический рекорд

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции вырос на 1,3% по сравнению с показателем на 3 ноября и достиг 3,15 TRY/USD.

Как сообщает Report, причиной стало задержание 11 депутатов одной из турецких политических партий (HDP), текущая геополитическая ситуация и экономические трудности Турции в результате глобального финансового кризиса. Помимо этого, индекс BİST-100 Стамбульской фондовой биржи сегодня на первом сеансе упал на 1 933 пунктов или 2,52% - до 74 749 пунктов.

Аналитическая группа Report считает, что курс доллара до конца года повысится до отметки 3,30 TRY/USD, в 2017 году - 3,80 TRY/USD, в 2018-м - 4,30 TRY/USD. BİST-100 может снизиться на 20% - до 60 000 пунктов.

Аналитики отмечают, что удешевление турецкой лиры приведет к обесцениванию национальных валют ряда развивающихся стран и падению биржевых индексов. На российских фондовых биржах сегодня показатели не изменились из-за нерабочего дня. В понедельник, 7 ноября, прогнозируются отрицательные тенденции на российских финансовых рынках.

Обесценивание национальных валют основных торговых партнеров Азербайджана – Турции и России увеличит давление на манат: "В ближайшие дни мы можем стать свидетелями стремительного обесценивания маната. В случае же избрания президентом США Дональда Трампа процесс девальвации может ускориться и в развитых странах".