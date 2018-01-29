Кредиторы Bank Standard снова потребовали встречи с ADIF

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Кредиторского комитета Bank Standard, который находится в процессе ликвидации, кредиторы снова потребовали встречи с заместителем исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугаром Абдуллаевым.

Как сообщает Report, председатель комитета Акрам Гасанов связался по телефону с замдиректора ADIF в связи с данным вопросом.

В.Абдуллаев сказал, что у него не было времени встретиться с кредиторами.