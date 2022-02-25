Котировки еврооблигаций Украины рухнули в день вторжения РФ на 23-31%

Цены долларовых еврооблигаций Украины в результате полномасштабной военной агрессии России упали к 12:00 четверга на 19-27%, а к 18:00 – до 37-53% от номинала.

Цены долларовых еврооблигаций Украины в результате полномасштабной военной агрессии России упали к 12:00 четверга на 19-27%, а к 18:00 – до 37-53% от номинала.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", доходность к погашению самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2023 года подскочила до 186% при снижении их цены до 53,2% от номинала.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 78,3% годовых, в 2024 году – 54,1% годовых, в 2026 году – 41,5%, в 2027 году – до 31,8%.

Ставки по более "длинным" бумагам с погашением в 2029-2031 годах выросли до 37,6-37,2%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 36,4%, в 2030 году – 21,3%.

Военная агрессия России нанесла тяжелый удар и по ценным бумагам украинских компаний. В частности, ставка к погашению по еврооблигациям МХП-2024 подскочила до 46,6%, а их цена упала до 49,7% годовых.

Цена акций Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже рухнула в четверг на 42,6%.