Комитет Милли Меджлиса счел удовлетворительным исполнение госбюджета за 2017 год

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса обсуждался вопрос исполнения государственного бюджета за 2017 год.

Как сообщает Report, председатель комитета Зияд Самедзаде отметил, что ситуация с исполнением бюджета за прошлый год свидетельствует об усилении положительных тенденций в экономике.

"Обеспечено исполнение основных параметров госбюджета. Финансовых проблем при исполнении какой-либо социальной программы не возникло", - сказал он.

Замминистра финансов Азербайджана Азер Байрамов сказал, что в результате экономических реформ в стране обеспечена макроэкономическая стабильность, отмечается экономический рост. По его словам, в прошлом году был обеспечен приток в страну дополнительной валюты:

"Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 12,3%, экспорт товаров - на 18,1%, в том числе экспорт ненефтяных товаров - на 24,4%. Стратегические валютные резервы страны увеличились на 4 млрд долларов и превысили 41 млрд долларов к концу года", - сказал он.

Отметим, что в 2017 году доходы сводного бюджета Азербайджана выполнены в объеме 24 млрд манатов или 104,8%, расходы – 25 млрд манатов или 82,4%. Дефицит сводного бюджета составил 1,1 млрд манатов, что равно 1,6% ВВП и на 9,5% ниже прогноза.

В прошлом году бюджетные поступления выполнены на 16,517 млрд манатов или 98,5%. Доходы бюджета без учета трансферта составили 10,417 млрд манатов, что на 526 млн манатов или 5,3% больше, чем в 2016 году. В госбюджет 8,633 млрд манатов поступило за счет ненефтяного сектора. Это на 352 млн манатов или 4,3% больше, чем в 2016 году.

Удельный вес поступлений в госбюджет в годовом сравнении увеличился на 5%, до 52,3%.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет составил 6,1 млрд манатов, что на 19,9% ниже, чем в предыдущем году. Из прибыли Центробанка Азербайджана в госбюджет выплачено 250 млн манатов.

Расходы государственного бюджета в 2017 году выполнены на 98,1% или в объеме 17,595 млрд манатов. На текущие пришлось 62% расходов.