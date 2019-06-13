​KOBİA создаст частный инвестиционный фонд

Частный инвестиционный фонд Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики начнет функционировать к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления KOBİA Мехман Аббас на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

По его словам, в настоящее время формируются новые финансовые механизмы: "Желательно наличие в фонде иностранных компаний и фондов".

Напомним, что KOBİA создан в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2017 года.