Китайский юань продолжает падать в цене

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Народный банк Китая сегодня понизил курс юаня к доллару до отметки в 6,9154 CNY/USD.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это минимальное значение с 11 января 2017 года.

Нынешнее ослабление курса юаня к американской валюте длится на протяжении 10 дней подряд.

Сейчас на торговой платформе Bloomberg один доллар торгуется по 6,92 юаня. 15 августа данный показатель был равен 6,93.

Напомним, что в первые месяцы 2018 года юань устойчиво укреплялся. Однако в мае наметилась тенденция на понижение, сохранившаяся до сих пор.

Ранее представители центробанка Китая пообещали поддерживать стабильность национальной валюты и не использовать ее в качестве оружия в торговом конфликте с США.