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Китай начнет продавать цветные металлы из госрезервов

Китай начнет продавать цветные металлы из госрезервов Власти Китая рассматривают возможность продажи около 0,5 млн тонн алюминия из госрезервов для того, чтобы ограничить рост цен на это сырьё
Финансы
16 июня 2021 г. 15:25
Китай начнет продавать цветные металлы из госрезервов

Китай скоро начнет продажу некоторых цветных металлов из государственных резервов.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского Национального управления продовольствием и стратегическими резервами.

В частности, речь идет о продаже меди, алюминия и цинка. "Металлы будут продаваться партиями заводам и производителям, говорится в сообщении ведомства, которое не указало объемов, которые подлежат продаже", — сообщает агентство.

Отмечается, что отсутствие подробностей об объемах, которые будут проданы, означает, что "неизвестно, насколько эффективным будет этот шаг для сдерживания цен".

В марте агентство передавало, что власти Китая рассматривают возможность продажи около 0,5 миллиона тонн алюминия из государственных резервов для того, чтобы ограничить рост цен на это сырьё.

Последний раз страна продавала алюминий и цинк из своих резервов в 2010 году, до этого Китай продавал алюминий из госрезервов в 2005 году.

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Версия на азербайджанском языке Çin dövlət ehtiyatlarından əlvan metalları satmağa başlayacaq
Версия на английском языке China to start selling non-ferrous metals from state reserves

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