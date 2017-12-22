Кемаль Дервиш: Мир на пороге нового долгового кризиса

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Экономический рост ускорился почти во всех странах мира. В то же время глобальное соотношение валового долга к ВВП достигло почти 250%, поднявшись с отметки 210% накануне мирового экономического кризиса десятилетней давности. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это отмечает в своей статье на Project Syndicate бывший вице-президент Всемирного банка Кемаль Дервиш.

По мнению автора, несмотря на все посткризисные усилия регуляторов в экономически важнейших странах мира заставить банковский сектор снизить долговую нагрузку, совокупный долг растет. В связи с этим возникают сомнения в устойчивости нынешнего процесса восстановления экономики, а отдельные эксперты утверждают, что повышение процентных ставок может спровоцировать новый мировой кризис.

"В закрытой экономике общий размер долга и соответствующий ему размер активов естественным образом компенсируют друг друга. Именно поэтому в реальности важна структура долгов и обязательства, или, проще говоря, понимание, кто, сколько и кому должен.

Например, высокий размер долга госсектора сигнализирует о вероятной необходимости повысить налоги и/или повысить процентные ставки. В случае, когда долгом владеют в основном иностранные кредиторы, риски процентных ставок осложняются еще и рисками валютного курса", - пишет эксперт.

К. Дервиш подчеркивает, что для долгов как государственного, так и частного секторов важную роль играет еще и срок их погашения: "Более длительные сроки оставляют больше времени на адаптацию, снижая риски шока, вызванного потерей доверия. Однако в целом ситуация сравнительно стабильна. Размер долга частного сектора в последнее время увеличивается, однако он остается на приемлемом уровне. А долг госсектора растет весьма умеренно относительно ВВП".

"Иными словами, не похоже, чтобы миру серьезно грозил долговой кризис в краткосрочной перспективе. Напротив, созданы все условия для продолжающегося повышения оценки активов и для роста экономики, движимого спросом", - отмечает он.

По мнению эксперта, несмотря на все вышесказанное, нельзя сбрасывать со счетов геополитические риски: "Рынки обычно игнорируют локальные политические кризисы и даже более крупные геополитические проблемы, но в некоторых случаях ситуация действительно может выйти из-под контроля. Особенно острой остается северокорейская ядерная угроза: вероятность внезапной эскалации повышает риск конфликта между США и Китаем. Еще одним источником серьезной нестабильности по-прежнему является Ближний Восток".

