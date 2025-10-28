Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Казахстан может применить опыт Азербайджана в страховании от стихийных бедствий - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 16:26
    Казахстан может применить опыт Азербайджана в страховании от стихийных бедствий - ЭКСКЛЮЗИВ

    Казахстан заинтересован в изучении и применении опыта Азербайджана в моделировании рисков стихийных бедствий.

    Об этом в комментарии Report заявила руководитель отдела инспекции страховых организаций казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Меруерт Баетова.

    По ее словам, в настоящее время в Казахстане ведется работа по страхованию рисков стихийных бедствий: "Поэтому нам было бы интересно изучить и применить опыт Азербайджана".

    Она отметила отсутствие каких-либо ограничений на сотрудничество на страховом рынке между Азербайджаном и Казахстаном. По ее словам, в Казахстане уже вступили в силу инициативы, позволяющие иностранным компаниям открывать представительства.

    "В связи с этим азербайджанские страховые компании также могут выйти на наш рынок. Поскольку и в Казахстане, и в Азербайджане есть соответствующие регулирующие органы, нецелесообразно предъявлять строгие требования к обеим сторонам", - подчеркнула она.

    Баетова добавила, что применение технологий искусственного интеллекта также является одной из главных тем повестки дня.

    Казахстан Азербайджан страхование стихийные бедствия
    Qazaxıstan Azərbaycanın fəlakət risklərinin sığortalanması təcrübəsini tətbiq edə bilər - EKSKLÜZİV
    Kazakhstan may benefit from Azerbaijan's experience in modeling natural disaster risks

    Последние новости

    17:00

    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    COP29
    16:56

    Билеты на матч "Карабах" — "Челси" поступят в продажу 29 октября

    Футбол
    16:51

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили дальнейшие шаги по Газе

    В регионе
    16:50

    Тасмагамбетов: Планируется нарастить боевой потенциал войск коллективных сил ОДКБ

    В регионе
    16:48
    Фото

    MEDİA провело семинар по применению ИИ в СМИ

    Медиа
    16:47
    Фото

    Президент заложил фундамент СЭС "Шамс" и "Уфуг" в селе Шахвелли

    Внутренняя политика
    16:47

    Азербайджан и Узбекистан договорились расширить сотрудничество в охране госграницы

    Внешняя политика
    16:41

    В Баку и регионах объявлены желтый и оранжевый уровни опасности из-за ветра

    Экология
    16:40

    Мирзоян и Флойд обсудили новые возможности в связи с установлением мира на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей