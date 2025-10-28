Казахстан может применить опыт Азербайджана в страховании от стихийных бедствий - ЭКСКЛЮЗИВ

Казахстан заинтересован в изучении и применении опыта Азербайджана в моделировании рисков стихийных бедствий.

Об этом в комментарии Report заявила руководитель отдела инспекции страховых организаций казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Меруерт Баетова.

По ее словам, в настоящее время в Казахстане ведется работа по страхованию рисков стихийных бедствий: "Поэтому нам было бы интересно изучить и применить опыт Азербайджана".

Она отметила отсутствие каких-либо ограничений на сотрудничество на страховом рынке между Азербайджаном и Казахстаном. По ее словам, в Казахстане уже вступили в силу инициативы, позволяющие иностранным компаниям открывать представительства.

"В связи с этим азербайджанские страховые компании также могут выйти на наш рынок. Поскольку и в Казахстане, и в Азербайджане есть соответствующие регулирующие органы, нецелесообразно предъявлять строгие требования к обеим сторонам", - подчеркнула она.

Баетова добавила, что применение технологий искусственного интеллекта также является одной из главных тем повестки дня.