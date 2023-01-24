Катар увеличил долю в швейцарском банке Credit Suisse

Фонд суверенного благосостояния Катара - Qatar Investment Authority (QIA) - увеличил долю в швейцарском Credit Suisse почти до 7%.

Фонд суверенного благосостояния Катара - Qatar Investment Authority (QIA) - увеличил долю в швейцарском Credit Suisse почти до 7%.

Как передает Report со ссылкой на данные Refinitiv, теперь он является вторым по величине акционером после Saudi National Bank.

Основанные на поданном в пятницу заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Qatar Investment Authority приобрел 139,03 млн акций банка.

Благодаря покупке акций доля QIA в Credit Suisse достигла 6,87%, или 272,25 млн акций. На момент подачи заявки в SEC в ноябре доля составляла 5,57%.