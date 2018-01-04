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    Капитализация Apple приближается к 1 трлн долларов

    Аналитики прогнозируют, что капитализация Amazon превысит триллион долларов раньше Apple

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Рыночная капитализация американской технологической компании Apple, которая сейчас оценивается в 884 млрд долларов, может достичь 1 трлн. Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, вслед за Apple в списке идет Alphabet, владелец Google.

    Помимо этих двух компаний, претендентами на звание компании-"триллионника" являются Microsoft, Amazon и Facebook. По мнению аналитиков, если акции технологических компаний будут продолжать расти, как и в 2017 году, капитализация нескольких компаний в первом квартале 2018 года превысит 1 трлн долларов.

    Напомним, что капитализация Alphabet оставляет 729 млрд, Microsoft - 664 млрд долларов. Для того, чтобы Apple стала "триллионником", достаточно подорожания ее акций на 15%. Следует отметить, что в 2017 году акции Apple выросли на 47%.

    Некоторые аналитики прогнозируют, что капитализация Amazon, которая занимает сегодня 4-ю строчку рейтинга (556 млрд долларов), превысит триллион долларов раньше, чем Apple.

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