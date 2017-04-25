Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank стал официальным партнером Игр исламской солидарности. Как сообщили Report из банка, между Kapital Bank и Операционным комитетом IV Игр исламской солидарности Баку-2017 подписано соглашение по официальному партнерству.

На церемонии подписания участвовали председатель правления Kapital Banк Ровшан Аллахвердиев и корпоративный директор Операционного комитета Эльчин Сафаров.

"В последние годы Азербайджан активно выступает инициатором и организатором крупных международных спортивных соревнований. Проводимые в этом году IV Игры исламской солидарности являются также важным событием в общественно-спортивной жизни нашей страны. С чувством гордости Kapital Bank выступает в качестве официального партнера Игр исламской солидарности. Мы можем с уверенностью сказать, что Азербайджан проведет IV Игры исламской солидарности на высоком уровне, которые долго останутся в памяти участников и всех людей, наблюдавших за ходом спортивных состязаний", - отметил Ровшан Аллахвердиев.

Следует отметить, что IV Игры исламской солидарности Баку-2017 – интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.