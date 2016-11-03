Kapital Bank расширяет список партнеров

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank продолжает расширять список партнеров по BirKart. Теперь клиенты банка могут воспользоваться такситной функцией BirKart примерно в 1 000 центрах продаж/услуг. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Отметим, что список партнеров можно посмотреть по ссылке https://birkart.az/harada-kecerlidir. BirKart объединяет в себе функции как кредитной, зарплатной, пенсионной, депозитной, такситной, бонусной так и дебетовой карты. BirKart выпущен на базе международных карт – VisaClassic, VisaGold и VisaPlatinum, срок действия карты 36 месяцев.

В зависимости от доходов клиента, кредитный лимит по этой карте может составлять до 10 тыс. манат. Беспроцентный льготный период для BirKart составляет 40 дней. При оплате покупок и услуг с BirKart владелец карты по собственному желанию выбирает одну из двух функций - кредит или таксит, а также срок ежемесячной выплаты кредита. Использовав такситную функцию карты при оплате покупок и услуг в рамках партнерской сети банка, клиент может вернуть потраченную сумму в банк в течение 2-12 или 18 месяцев.

Выплату кредита клиент может осуществить посредством заработной платы, пенсии или же собственных денежных средств, размещенных на балансе BirKart. KapitalBank также предлагает клиентам депозитную функцию карты. При размещение собственных денежных средств на баланс BirKart, клиент получает на карту дивиденды в размере до 3% годовых в зависимости от вида приобретенной карты. Кроме того, обладатель карты при оплате товаров и услуг посредством BirKart зарабатывает бонусы, которые позже может обменять на денежные средства. BirKart также позволяет обналичивать денежные средства в банкоматах KapitalBank.