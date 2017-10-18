Kapital Bank принял участие в международных мероприятиях

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 16-19 октября Kapital Bank принял участие в традиционной Международной Выставке SIBOS-2017 проходящей в Торонто, и на встрече Международной ассоциации американского банкинга (BAFT).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, делегацию от Kapital Bank возглавил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Как и предшествующие годы, на выставки были представлены крупные банки и финансовые учреждения из более чем 200 стран мира. В этом году SIBOS охватил четыре основных направления: банковское дело, комплаенс, ценные бумаги и технологии. На конференции "Строительство для будущего" (Building for the Future), эксперты обсудили изменения в финансовом секторе, кибербезопасность, искусственный интеллект и другие вопросы. В рамках визита заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов, принял участие в ежегодном совещании в качестве координатора SWIFT в Азербайджане.

"Мы провели ряд встреч с представителями иностранных банков в течение нескольких дней. В основном мы обменялись мнениями о создании межбанковских корреспондентских отношений, казначействе, ценных бумагах, валютных рисках и необходимости предотвращения финансовых преступлений. Одним из главных приоритетов этих двух мероприятий в этом году также является новаторство в области информационных технологий. Я уверен, что участие в такого рода мероприятиях придаст импульс развитию международного сотрудничества Kapital Bank", - сообщил Фарид Гусейнов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.