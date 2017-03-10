Kapital Bank открыл обновленный филиал Гёйчай

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала Гёйчай. Филиал, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу г. Гёйчай, улица Г. З. Тагиева.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, новый филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного обслуживания клиентов.

Филиал Гёйчай предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Отметим, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое отделения Бузовна, также обновил офис филиалов Ази Асланова и Губадлы. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений.