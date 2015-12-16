​Kapital Bank изменит состав Наблюдательного совета

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В головном офисе ОАО Kapital Bank 19 января 2016 года состоится внеочередное общее заседание акционеров банка. Об этом сообщает Report со ссылкой на объявление в официальной газете банка.

В повестку дня внеочередного общего заседания входит вопрос внесения изменений в состав Наблюдательного совета банка.

Отметим, что 99,87% акций Kapital Bank принадлежит Pasha Holding. Уставный капитал банка составляет 185 млн. манатов. На сегодняшний день председателем Наблюдательного совета является Джалал Алекпер оглу Гасымов, членами - Рауф Юсиф оглу Гаджиев, Афаг Рамиз гызы Мустафаева, Октай Ариф оглу Гасанов, Джавид Гасан оглу Гулиев.