Kapital Bank добавил новую функцию в банкоматы

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank добавил новую функцию в набор операций и услуг сети банкоматов банка. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Отныне владельцы всех платежных карт всех банков страны могут пополнить свой счет посредством банкоматов Kapital Bank. Комиссия при этом составит 1%. Более подробная информация о тарифах по платежным картам Kapital Bank - https://kapitalbank.az/useruploads/terms/tarifler_kartlar.pdf.

"На данный момент Kapital Bank имеет около 3 млн держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессингового центра в течении недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9 тыс. POS-терминалов по всей стране", - говорится в сообщении.

Отметим, что Kapital Bank является членом международных платежных систем MasterCard International и Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка.

Kapital Bank предлагает клиентам карты в манатах, долларах США и евро сроком на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.