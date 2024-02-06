Как повлияет на рынок упразднение Azərsığorta?

Совсем недавно в Азербайджане была упразднена государственная страховая коммерческая компания ОАО "Azərsığorta". Уход государства со страхового рынка, несомненно, принесет пользу с точки зрения предотвращения убытков и расширения возможностей частного сек

Совсем недавно в Азербайджане была упразднена государственная страховая коммерческая компания ОАО "Azərsığorta". Уход государства со страхового рынка, несомненно, принесет пользу с точки зрения предотвращения убытков и расширения возможностей частного сектора, но в то же время является поводом для беспокойства.

Azərsığorta была единственной страховой компанией, представленной во всех городах и районах страны. Жители регионов, где нет филиалов частных компаний, всегда могли воспользоваться услугами государственной компании. Более того, в Azərsığorta работали 300-350 человек, что не менее важно с социальной точки зрения.

В связи с этим возникает вопрос, как упразднение Azərsığorta окажет влияние на рынок? Report обсудил эту тему с участниками рынка.

В Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) считают, что уход госкомпании с рынка не окажет негативного влияния на сектор, поскольку у граждан имеется достаточно возможностей воспользоваться услугами частных компаний: "Страховые услуги в стране электронизированы. Любой житель регионов может оформить страховку онлайн. Что касается тех, кто имеет договор с Azərsığorta, то граждане не столкнутся с проблемами в случае возникновения какого-либо инцидента. Существующие требования таковы, что при упразднении одной компании ее обязательства берет на себя другая, которой передается портфель. То есть страховые договоры граждан остаются в силе".

Эксперт по страховому рынку Камран Бабаев также считает, что рынок особо не пострадает из-за упразднения Azərsığorta: "Наибольшим спросом в нашей стране пользуется обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Продажа этого продукта организована частными страховыми компаниями практически по всей стране, для чего созданы региональные офисы. Так что закрытие Azərsığorta не сильно повлияет на рынок".