JPMorgan разрешил своим клиентам доступ к пяти криптовалютным фондам

Возможность инвестировать в криптовалютные фонды получили все клиенты JPMorgan

JPMorgan стал одним из первых крупнейших американских инвестиционных банков, предоставивших своим клиентам доступ к криптовалютным фондам.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию издания Business Insider . По информации последнего, финансовые консультанты JPMorgan с 19 июля имеют возможность предлагать своим клиентам инвестиции в четыре фонда Grayscale — Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust и Ethereum Classic Trust, а также в фонд Osprey Bitcoin Trust.

Отмечается, что возможность инвестировать в криптовалютные фонды получили все клиенты JPMorgan, включая пользователей торгового приложения Chase, клиентов, чьи активы находятся под управлением JPMorgan Advisors, а также сверхбогатых.

21 июля прошла информация о том, что большинство клиентов подразделения по управлению активами и капиталом инвестиционного банка JPMorgan начали рассматривать биткоин как класс активов и хотят в него инвестировать.

Напомним, что еще в конце мая генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США, призвал держаться подальше от криптовалют. Вместе с тем Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.