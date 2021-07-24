JPMorgan разрешил своим клиентам доступ к пяти криптовалютным фондам

JPMorgan стал одним из первых крупнейших американских инвестиционных банков, предоставивших своим клиентам доступ к криптовалютным фондам.
Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию издания
Отмечается, что возможность инвестировать в криптовалютные фонды получили все клиенты JPMorgan, включая пользователей торгового приложения Chase, клиентов, чьи активы находятся под управлением JPMorgan Advisors, а также сверхбогатых.
21 июля прошла информация о том, что большинство клиентов подразделения по управлению активами и капиталом инвестиционного банка JPMorgan начали рассматривать биткоин как класс активов и хотят в него инвестировать.
Напомним, что еще в конце мая генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США, призвал держаться подальше от криптовалют. Вместе с тем Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.