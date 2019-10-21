Известный швейцарский банк изучает возможности сотрудничества в Азербайджане

Швейцарский Hyposwiss Private Bank Geneva SA изучает возможности сотрудничества в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Алексей Струнилин на швейцарско-азербайджанском бизнес-форуме.

Он сообщил, что банк учрежден в 1899 году в Швейцарии: "Он осуществляет обширную деятельность в Восточной Европе и на Кавказе. Наша цель - изучить возможности сотрудничества в Азербайджане".

Он добавил, что компания предоставляет своим клиентам финансовые услуги, юридические консультации и помощь в вопросе управления капиталом.