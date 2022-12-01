О нас

Изменился порядок купли-продажи инвалюты между ЦБА и коммерческими банками

Изменился порядок купли-продажи инвалюты между ЦБА и коммерческими банками Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 15 ноября 2022 года был утвержден обновленный порядок купли-продажи иностранной валюты между учреждением и коммерческими банками.
Финансы
1 декабря 2022 г. 17:43
Изменился порядок купли-продажи инвалюты между ЦБА и коммерческими банками

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 15 ноября 2022 года был утвержден обновленный порядок купли-продажи иностранной валюты между учреждением и коммерческими банками.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, новый порядок внесен в Государственный реестр правовых актов и вступил в силу с прошлого дня.

Обновленный порядок разработан в соответствии с частями 6 и 7 статьи 3 закона “О валютном регулировании” и статьей 22.0.4 закона "О ЦБА". Правила определяют методы, формы, условия валютных операций в соответствии с используемой в настоящее время практикой. В перечне инструментов, которые ЦБА может использовать на внутреннем валютном рынке, наряду с инструментами, используемыми в настоящее время, отражены и другие потенциальные инструменты, которые могут быть осуществлены в случае необходимости на валютном рынке, в том числе форвардные, своповые, опционные сделки, методология расчета цены по этим инструментам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB və kommersiya bankları arasında xarici valyutanın alqı-satqısı qaydası dəyişib

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Владимир Тимошенко награжден орденом Шохрат
Владимир Тимошенко награжден орденом "Шохрат"
24 ноября 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi