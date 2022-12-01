Изменился порядок купли-продажи инвалюты между ЦБА и коммерческими банками

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 15 ноября 2022 года был утвержден обновленный порядок купли-продажи иностранной валюты между учреждением и коммерческими банками.

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 15 ноября 2022 года был утвержден обновленный порядок купли-продажи иностранной валюты между учреждением и коммерческими банками.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, новый порядок внесен в Государственный реестр правовых актов и вступил в силу с прошлого дня.

Обновленный порядок разработан в соответствии с частями 6 и 7 статьи 3 закона “О валютном регулировании” и статьей 22.0.4 закона "О ЦБА". Правила определяют методы, формы, условия валютных операций в соответствии с используемой в настоящее время практикой. В перечне инструментов, которые ЦБА может использовать на внутреннем валютном рынке, наряду с инструментами, используемыми в настоящее время, отражены и другие потенциальные инструменты, которые могут быть осуществлены в случае необходимости на валютном рынке, в том числе форвардные, своповые, опционные сделки, методология расчета цены по этим инструментам.